Tòa án tối cao Hàn Quốc công nhận quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết công nhận quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nạn nhận bị cưỡng ép lao động dưới thời Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc.





Phán quyết của Tòa án tối cao

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 29/11 đã ra phán quyết thắng kiện đối với nguyên đơn trong 2 vụ kiện chống lại công ty công nghiệp nặng Mitshubishi. Trong đó, một vụ là do 4 cụ bà và 1 người nhà của nạn nhân đâm đơn, và vụ còn lại là do 6 cụ ông đã từng bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, đứng đơn kiện. Các nạn nhân này đã yêu cầu bồi thường thiệt hại, cũng như được trả tiền lương mà họ đã không nhận được trong suốt thời gian bị cưỡng ép lao động. Trước đó, trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm lần một, những nạn nhân trên đã bị tuyên thua kiện với lý do quyền yêu cầu bồi thường đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, vào năm 2012, Tòa án tối cao đã bac bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới, yêu cầu tòa phúc thẩm xét xử lại, với lý do rằng phán quyết trên là đi trái với nguyên tắc “thiện chí”, “trung thực”.

Tiếp nhận ý kiến của Tòa án tối cao, tòa án phúc thẩm lần hai đã ra phán quyết rằng theo “Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật” ký năm 1965, quyền yêu cầu bồi thường của nạn nhân trong hai vụ kiện vẫn còn hiệu lực. Ngoài ra, tòa án cũng không chấp nhận lời biện bạch về việc công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ngày nay là công ty khác với công ty công nghiệp nặng Mitshubishi cũ. Nói tóm lại, tòa án đã phủ nhận tất cả lập trường của phía bị đơn và yêu cầu bị đơn phải bồi thường cho các nạn nhân. Phán quyết của Tòa án tối cao ngày 29/11 được đưa ra dựa trên phán quyết thắng kiện cho các nguyên đơn của Tòa án phúc thẩm.





Tác động tiêu cực tới mối quan hệ Hàn-Nhật

Trước đó, ngày 30/10, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo của Nhật Bản bồi thường thiệt hại về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến. Phán quyết này cũng được đưa ra dựa theo phán quyết của Tòa án phúc thẩm, yêu cầu công ty trên phải bồi thường cho các nạn nhân. Đây là phán quyết đầu tiên công nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đã từng cưỡng ép lao động trong thời chiến, được dư luận hết sức quan tâm. Khi đó, phía nguyên đơn cũng đã đưa ra lập trường tương tự vụ kiện lần này. Tức, dựa theo “Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật”, quyền yêu cầu bồi thường đối với cá nhân nạn nhân đã không còn hiệu lực và những công ty mà các nạn nhân đã làm việc khi xưa là khác với công ty hiện tại. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Hàn Quốc cũng đã bác bỏ tất cả các lập trường trên của phía bị đơn.

Theo đó, trách nhiệm bồi thường của các công ty của Nhật Bản đã từng cưỡng ép lao động thời chiến giờ đây chắc chắn sẽ không bị lung lay về mặt pháp luật nữa. Trước đó, khi phán quyết yêu cầu công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo bồi thường thiệt hại được đưa ra, Tokyo cho biết sẽ khởi kiện lên Tòa án Tư pháp quốc tế. Điều này được dự báo sẽ khiến cho mối quan hệ Hàn-Nhật ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn.