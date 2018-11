Billboard khen ngợi sản phẩm solo của Key

© YONHAP News

Vào lúc 6h chiều ngày 26/11 (theo giờ địa phương), anh chàng đa tài Key (thành viên nhóm nhạc thần tượng nam SHINee) đã tung lên kệ đĩa sản phẩm solo hoàn chỉnh đầu tay của mình mang tên “FACE”.





Ngay sau khi được phát hành, đứa con tinh thần của Key đã nhanh chóng gây được sự chú ý với tạp chí âm nhạc quyền lực Billboard (Mỹ). Thông qua một bài báo được đăng trên trang chủ vào ngày 26/11, Billboard nhận định, sau 10 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc, giờ đây Key đã hoàn toàn trưởng thành và độc lập trên con đường sự nghiệp của mình. Anh chàng không chỉ làm tốt vai trò là một thành viên của SHINee, mà còn gặt hái được khá nhiều thành công riêng tại các lĩnh vực khác như phim ảnh và truyền hình giải trí. Hơn hết, giờ đây, Key lại một lần nữa khẳng định tên tuổi và tài năng của mình khi phát hành album “FACE” mở đầu cho sự nghiệp solo.





Billboard còn đánh giá, ca khúc chủ đề của “Face” – “센 척 안 해 (One of Those Nights) (Tạm dịch: Anh không giả vờ mạnh mẽ), do Key cùng song ca với nam ca sĩ R&B tài năng Crush, là một trong những ca khúc Kpop đáng nghe nhất trong thời điểm hiện tại, bởi những nhịp điệu House cá tính, kết hợp cùng tiếng đàn ghi-ta mộc mạc của dòng nhạc Acoustic, càng tôn lên chất giọng mạnh mẽ đan xen của hai nam thần tượng.





Không chỉ Billboard đánh giá cao sản phẩm solo của Key, mà album này còn gây tiếng vang tại nhiều thị trường âm nhạc khác trên toàn thế giới khi xuất sắc chiếm lĩnh ngôi vị Quán quân bảng xếp hạng iTunes toàn cầu tại 12 quốc gia, bao gồm Phần Lan, Peru, Chile, El Salvador, Guatemala, Nhật Bản, Singapore, Sri Lanka, Israel, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đây được xem là một kết quả xứng đáng với Key, sau một thập kỷ hoạt động năng nổ với tư cách là thành viên nhóm nhạc thần tượng trong làng giải trí Hàn Quốc.