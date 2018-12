Những nhóm nhạc “소녀” (Thiếu nữ) trong âm nhạc kpop

© YONHAP News

Trong tháng 8 và 9, đã đánh dấu sự trở lại hoạt động và ra mắt của 4 nhóm nhạc với tên gọi là “소녀 – Thiếu nữ” như là nhóm nhỏ Oh!GG của Thời đại thiếu nữ “소녀시대 - SNSD”, “이달의 소녀 – LOONA” (Cô gái của tháng), “공원 소녀– GWSN” (tạm dịch là Thiếu nữ ở công viên), hay “우주소녀 – WJSN” (Thiếu nữ vũ trụ).





SNSD ra mắt từ năm 2007, song lần trở lại này chỉ là nhóm nhỏ Oh!GG gồm 5 thành viên là Taeyeon, Yoona, Yu-ri, Hyo-yeon và Sunny là 5 thành viên còn lại tiếp tục hợp đồng với SM. Trong khi đó, 3 thành viên còn lại đã rời khỏi SM và theo đuổi sự nghiệp riêng của mỗi người là Soo-young, Tiffany và Seo-hyun. Dù chỉ còn 5 thành viên nhưng đĩa đơn “몰랐니” ra mắt vào ngày 5/9 vừa qua đã một lần nữa cho thấy được độ hot không hề kém cạnh của các cô gái “Thời đại thiếu nữ” với MV cán mốc 9 triệu lượt xem sau 24h và vị trí số 1 BXH Itunes ở 21 quốc gia.





Trong tháng 9 cũng đánh dấu sự trở lại của một nhóm nhạc “thiếu nữ” khác là “우주소녀 – WJSN” hay còn gọi là “Thiếu nữ vũ trụ”. Lần này thì “우주소녀 – WJSN” hay tên gọi tiếng Anh là Cosmic Girls, trở lại trong sự thiếu vắng của 3 thành viên người Trung Quốc là Mei Qi, Xuan Yi và Cheng Xiao. Mei Qi và Xuan Yi thì bận hoạt động với “Rocket Girls” là nhóm nhạc được thành lập với 11 thành viên chiến thắng của chương trình “Produce 101” phiên bản Trung Quốc sau khi dành được vị trí thứ 1 và 2 trong đêm chung kết. Riêng về Cheng Xiao lại vì quá bận rộn với những hoạt động cá nhân của cô tại Trung Quốc, nên cũng không góp mặt trong đợt quảng bá mini album thứ 5 “WJ Please” được phát hành vào ngày 19/9/2018 với bài hát chủ đề “부탁해” (Xin anh). Và bài hát “부탁해” cũng là giúp WJSN dành chiếc cúp âm nhạc đầu tiên sau 2 năm hoạt động vào ngày 2/10 trên sân khấu âm nhạc “The Show”.





Một đại diện khác của các nhóm nhạc “Thiếu nữ” được ra mắt trong cuối 8 là “이달의 소녀 – LOONA” (Cô gái của tháng). LOONA trước khi ra mắt đã gây được tiếng vang không hề nhỏ với cách thức mà 12 thành viên được thông báo bằng những MV được đầu tư hoành tráng và đẹp “mê người”. Thành viên đầu tiên là Hee-jin được ra mắt vào tháng 10 năm 2016 và lần lượt các thành viên còn lại được giới thiệu cho đến thành viên cuối cùng là Olivia Hye sau 1 năm 10 tháng trước khi chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 8 với album “++” (Cộng Cộng). Bài hát chủ đề “Hi High” nhận được sự chú ý rất lớn cùng với vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhạc số và các show ca nhạc hàng tuần. Hiện tại thì LOONA đang là một ứng cứ viên nặng ký cho giải “tân binh” trong các lễ trao giải âm nhạc cuối năm nay.





Nhóm nhạc gồm 7 thành viên “공원소녀 – GWSN”, tên tiếng Anh là “Girls in the park” (Thiếu nữ ở công viên) ra mắt vào ngày 5/9 chính là cái tên tiếp theo trong danh sách các nhóm nhạc “Thiếu nữ” hoạt động trong tháng 9. Đây là nhóm nhạc idol đầu tiên gồm các thành viên đến từ Hàn, Nhật và Trung Quốc là Seo-ryoung, Seok-young, Anne, Min-ju, SoSo, Miya, và Lena, được thành lập bởi nhà sản xuất Kim Hyung-suk, nằm dưới sự quản lý của Kiwi Pop là công ty con của Kiwi Media Group. Album ra mắt của nhóm là “밤의 공원 (The Park in the Night) Part one (Công viên trong đêm) phần 1 cùng với đó là bài hát chủ đề là Puzzle Moon (퍼즐문), đã gây không ít những tranh cãi về việc trùng ý tưởng về poster với WJSN, hay hình ảnh và giai điệu giống F(x), EXID hay G-Friend trước khi chính thức ra mắt. Dù là có những tranh cãi xung quanh việc ra mắt, nhưng với âm nhạc hơi hướng deep house bắt tai, cùng giọng hát độc đáo của mỗi thành viên và vũ điệu đẹp với nhiều điểm nhấn, cũng nhận được không ít sự khen ngợi của người hâm mộ.