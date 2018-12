Siêu sao Yoo Baek (Top Star Yoo Baek)

Tên tiếng Hàn: 톱스타 유백이

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Kim Ji-seok, Jeon So-min, Lee Sang-yeop

Đạo diễn: Yoo Hak-chan

Kịch bản: Lee So-jeong, Lee Si-eun

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 16/11/2018

Số tập:

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Siêu sao Yoo Baek” là một bộ phim được xây dựng theo mô-tip hài hước lãng mạn, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả truyền hình những giờ phút thư giãn sảng khoái qua những tình huống “dở khóc-dở cười” giữa anh chàng “siêu sao” Yoo Baek (Kim Ji-seok) và “cô thôn nữ” Oh Kang-Soon (Jeon So-min).

Yoo Baek (Kim Ji-seok)

Vốn được biết đến là một ngôi sao hàng đầu luôn được người người, nhà nhà chú ý, song thực chất Yoo Baek (Kim Ji-seok) lại là một kẻ theo chủ nghĩa tôn thờ bản thân và không hề quan tâm đến bất cứ ai khác. Sau khi vướng vào một vài rắc rối, công ty quản lý buộc lòng phải đưa Yoo Baek đến một hòn đảo hẻo lánh để anh không làm xấu thêm hình ảnh của mình. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, tại một nơi “khỉ ho cò gáy” như thế, Yoo Baek lại tìm thấy một người con gái giúp anh thay đổi bản tính cũng như trái tim của mình.

Oh Kang-Soon (Jeon So-min)

Oh Kang-Soon (Jeon So-min) là cô thôn nữ sống cùng với bà tại một hòn đảo hẻo lánh. Đúng chất là một nơi “khỉ ho cò gáy”, ở đây không có bất cứ thiết bị điện tử nào có thể hoạt động được, từ TV, máy vi tính cho đến điện thoại di động. Chính vì thế, hiển nhiên Oh Kang-Soon chẳng mảy may quan tâm đến chàng “siêu sao” đến từ đất liền Yoo Baek (Kim Ji-seok), cho dù anh ta có là “mỹ nam” vạn người mê đi chăng nữa…

Choi Ma-Dol (Lee Sang-yeop)

Ngoài cô nàng nhà quê Oh Kang-Soon (Jeon So-min) đang sống với bà, tại hòn đảo heo hút này còn có anh chàng thuyền trưởng trẻ tuổi Choi Ma-Dol (Lee Sang-yeop). Nếu như Yoo Baek (Kim Ji-seok) là siêu sao hàng đầu tại chốn Seoul thành thị, thì Choi Ma-Dol cũng là một “top star” vùng biển bởi vẻ đẹp trai ngời ngời, cùng cá tính mạnh mẽ của mình. Chính vì thế, Ma-Dol quyết không chịu thua trước Yoo Baek trong cuộc chiến tranh giành trái tim của người đẹp Kang-Soon.