BTS lọt BXH “Top Artist”

© YONHAP News

Ngày 4/12 (theo giờ địa phương), tờ tạp chí âm nhạc quyền lực Billboard (Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng “Top Artist” trên trang chủ của mình với kết quả là 7 chàng trai nhóm 방탄소년단 (BTS – Đoàn thiến niên chống đạn) tiếp tục được lọt vào bảng xếp hạng dành cho những nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2018, với vị trí thứ 8 chung cuộc.





Đặc biệt, điều đáng nói hơn hết, BTS còn là nghệ sĩ duy nhất đến từ Hàn Quốc được gọi tên trong “bảng vàng” của Billboard, bên cạnh những cái tên lừng lẫy như Drake (hạng 1), Ed Sheeran (hạng 3), Taylor Swift (hạng 4), Bruno Mars (hạng 9) và Camila Cabello (hạng 10).





Đây được xem là một kết quả xứng đáng nhưng cũng không quá bất ngờ với “đoàn quân” chống đạn đến từ nhà BigHit. Bởi trước đó, cuối năm 2017, BTS cũng đã đạt được vô số những thành tích danh giá như Á quân hạng mục Group (nhóm nhạc) của Top Artist, Quán quân Social 50 Artist, Quán quân Album thế giới và vị trí thứ 21 trong top 200 Artist. Đồng thời, tính từ đầu năm 2018 đến nay, tại bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album xuất sắc nhất thế giới, BTS cũng “bội thu” khá nhiều thành tích như vị trí thứ 85 với album “LOVE YOURSELF 結 Answer”, vị trí thứ 101 với album “LOVE YOURSELF 轉 Tear”, và vị trí thứ 150 với album “LOVE YOURSELF 承 Her”.