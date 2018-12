TUSM (Yubin)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Yubin (유빈)

Tên album / Đĩa đơn : #TUSM

Ngày phát hành : 27/11/2018





Ca khúc

01. 보내줄게 (Em sẽ để anh đi)

02. Thank U Soooo Much

03. Game Over





Giới thiệu

Chỉ 5 tháng sau sản phẩm đầu tay mở màn sự nghiệp solo mang tên “도시여자” (Cô gái thành thị), chị cả kiêm giọng rap cá tính của nhóm nhạc thần tượng nữ đình đám một thời Wonder Girls Yubin, đã chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm cá nhân thứ hai mang tên “#TUSM”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 27/11 vừa qua.





So với hai thành viên Sun-mi và Ye-eun, thì Yubin có xuất phát điểm khá chậm, đồng thời chất nhạc mà cô nàng theo đuổi cũng khá kén người nghe. Nhưng may mắn thay, sản phẩm đầu tay của Yubin vẫn nhận được sự ủng hộ và quan tâm nhiệt tình của cộng đồng fan yêu nhạc.





Chính vì thế, cô nàng đã nhanh chóng trở lại với một đĩa đơn mới gồm có ba ca khúc “보내줄게” (Em sẽ để anh đi), “Thank U Soooo Much” và “Game Over”. Nếu như trong sản phẩm trước, Yubin theo đuổi dòng nhạc City Pop thịnh hành từ những năm 80, lấy bối cảnh chủ yếu là về phố thị tấp nập, thì trong lần trở lại này, cô nàng đã thử sức mình ở những thể loại khác cũng bắt tai không kém như Urban Dance và Urban Hiphop.





Và còn nữa, nếu như hai ca khúc “보내줄게” (Em sẽ để anh đi) và “Game Over” do chính Yubin tự tay chắp bút, với phần nhạc đậm chất Urban Dance và Hiphop bắt tai, kết hợp với một chút Retro, trái ngược vời lời ca khá buồn kể về nỗi đau khổ của một cô gái khi quyết định buông tay người mình yêu; thì ca khúc chủ đề “Thank U Soooo Much” được chắp bút bởi nhà soạn nhạc Shim Eun-ji – tác giả bản hit “이럴거면 그러지말지” (Nếu thế thì anh đừng như vậy) của Baek Ah-yeon và “KNOCK KNOCK”, “YES or YES” của Twice –lại có giai điệu sôi động và phóng khoáng kể về sự mạnh mẽ của một cô gái khi chủ động nói lời chia tay với người yêu.