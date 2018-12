Liên quân Hàn-Mỹ hoãn các cuộc tập trận chung có quy mô lớn vào đầu năm sau

Nhằm tạo bầu không khí đối thoại với Bắc Triều Tiên, các cuộc tập trận có quy lớn của liên quân Hàn-Mỹ dự kiến sẽ không diễn ra vào mùa xuân năm sau. Điều này thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó gắn liền với thông điệp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắn gửi tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong trường hợp ông Kim có chuyến thăm Seoul, Hàn Quốc trong năm nay.





Các cuộc tập trận lớn của liên quân Hàn-Mỹ

Hàn Quốc và Mỹ mỗi năm đều tổ chức các cuộc tập trận với quy mô khác nhau, nhằm đối phó với tình huống chiến tranh toàn diện hay chiến tranh cục bộ có thể xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc. Trong đó, có ba cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của liên quân Hàn-Mỹ là cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian), “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) và “Đại bàng non” (Foal Eagle).

“Người bảo vệ tự do Ulchi” là cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ có quy mô lớn nhất, kết hợp giữa cuộc tập trận “Ulchi” và cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do”. Cuộc tập trận “Ulchi” là cuộc tập trận để đối phó khi chiến tranh xảy ra, do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành, nhằm tăng cường năng lực sẵn sằng đối phó khi có tình huống nguy cấp xảy ra. Còn cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), giả định tình huống chiến tranh toàn diện như cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1903) xảy ra, để diễn tập các kế hoạch tác chiến. Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” được tiến hành theo hình thức là một “trò chơi chiến tranh” (War Game), giả định tình huống chiến tranh xảy ra bằng mô phỏng máy tính, thay vì diễn tập cơ động trên thực tế.

Trong khi đó, hai cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” có tính chất hơi khác so với cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”. “Giải pháp then chốt” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), còn “Đại bàng non” là một cuộc tập trận cơ động thực binh (FTX), huy động binh lực và trang thiết bị trên thực tế. Tức, nếu kết hợp cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” với cuộc tập trận “Đại bàng non” với nhau sẽ trở thành một cuộc tập trận phòng ngự toàn diện của liên quân Hàn-Mỹ. Do đó, so với cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” thì cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” đặt trọng tâm vào mặt quân sự hơn.





Dừng các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ

Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” vốn dự kiến diễn ra trong tháng 8 vừa qua, nhưng đã được hoãn lại nhằm mang lại bầu không khí đối thoại Mỹ-Triều. Còn cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non” thường được tiến hành vào mùa xuân hàng năm, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ đều có kế hoạch trì hoãn hai cuộc tập trận trên, tức trên thực tế sẽ không tiến hành hai cuộc tập trận này. Bởi trong cuộc tập trận “Đại bàng non”, quân đội Mỹ không tham gia diễn tập cơ động trên thực tế, mà chỉ quân đội Hàn Quốc tham gia với quy mô cũng được thu gọn lại. Do đó, có thể nói, tất cả ba cuộc tập trận lớn nhất của liên quân Hàn-Mỹ đều được tạm ngừng.





Kỳ vọng

Từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên luôn yêu cầu chấm dứt các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Bởi lẽ, trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận, vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ sẽ được triển khai trên bán đảo Hàn Quốc, khiến miền Bắc cảm thấy bị đe dọa. Do dó, việc ngừng các cuộc tập trận là một sự nhượng bộ vô cùng lớn mà Seoul và Washington đưa ra cho Bình nhưỡng. Có thể nói, đây là một trong những “chiêu bài” để tháo gỡ tình trạng bế tắc trong đối thoại Mỹ-Triều.