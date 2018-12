Hành trình giành cúp đầu tiên trên các chương trình âm nhạc của các nhóm nhạc K-pop

© YG Entertainment / PLEDIS

“Chân ướt chân ráo” ra mắt đã rinh ngay được cup





Việc đoạt cúp trên các chương trình âm nhạc được xem là một thành tích đáng tự hào đối với các nghệ sĩ K-pop. Bản thân các ca sĩ, nhóm nhạc và cả fandom đều sẽ rất vui nếu nhận được cúp. Tuy nhiên, hành trình giành được cúp các chương trình âm nhạc của các nhóm nhạc không phải lúc nào cũng giống nhau.





WINNER hiện đang là cái tên giữ kỷ lục nhóm nhạc nam “giật cúp thần tốc” nhất Kpop chỉ vỏn vẹn có 9 ngày sau khi ra mắt với ca khúc “공허해” (Trống rỗng). WINNER ra mắt chính thức là ngày 12/8/2014 và giành cúp đầu tiên trên chương trình “M! Countdown” vào ngày 21/8/2014. Một tên tuổi khác cũng nhận cúp đầu tiên chỉ sau có 9 ngày ra mắt, đó chính là nhóm nhạc WANNA ONE với bài hát “Energetic” (Năng lượng) trên “Show Champion”. Và tính đến hiện tại thì con số cup của WANNA ONE nhận được trong gần 1 năm rưỡi hoạt động của nhóm đã lên đến hơn 45 cúp.





Về phía nhóm nhạc nữ thì BLACKPINK đã chứng tỏ được độ “hot” của mình lớn như thế nào khi chỉ cần có 13 ngày để có được chiến thắng đầu tiền cùng với “휘파람” (Huýt sáo) trên sân khấu của Inkigayo (Bài hát yêu thích) vào ngày 21/8/2016. Với tiêu chí chọn ra người chiến thắng dựa trên lượng nghe nhạc trực tuyến và lượt view Youtube chiếm 80%, thì việc giành chiến thắng của Blackpink trên Inkigayo sau 13 ngày ra mắt đúng là “không phải dạng vừa”. Gần đây, Jennie, thành viên solo đầu tiên của BLACKPINK cũng giành được cúp đầu tiên của mình trên chính sân khấu Inkigayo và cũng đúng sau 13 ngày với ca khúc “SOLO” (Một mình). Ngày 8/11 vừa qua, trên sân khấu của M Countdown thì IZ*ONE, nhóm nhạc gồm các thành viên chiến thắng trong chương trình Produce 48 đã chính thức vượt qua kỷ lục của BLACKPINK khi giành chiến thắng đầu tiên chỉ sau 10 ngày kể từ khi ra mắt với bài hát “La Vie en Rose” (Cuộc đời màu hoa hồng) và hiện tại làm nhóm nhạc nữ giữ kỷ lục thời gian danh cup nhanh nhất của K-pop.





Chờ đợi hàng năm trời mới dành được vị trí số 1





Trái ngược với những nhóm vừa mới “chân ướt chân ráo” ra mắt đã rinh ngay được cúp thì có nhiều nhóm nhạc phải chờ đợi hàng năm trời mới có thể giành được vị trí số 1 và cúp từ các chương trình âm nhạc.





Huyền thoại của việc chờ mòn mỏi mới có được chiến thắng thì phải kể đến nhóm nhạc U-KISS đầu tiên. Ra mắt từ năm 2008 và đã rất nhiều lần xuất hiện trong danh sách đề cử của các show âm nhạc, nhưng mãi đến gần 7 năm sau ngày debut, họ mới có thể chạm đến chiếc cúp trên chương trình The Show với bài hát “놀이터” (Sân chơi) trong năm 2015. Một tên tuổi khác tiêu biểu cho nỗ lực không ngừng đó chính là 4 chàng trai NU’EST W với chiến thắng đầu tiên trên sân khấu M! Count Down vào ngày 19/10/2017, sau 5 năm và 7 tháng. Nhưng chiến thắng này lại không được trọn vẹn vì thiếu mất thành viên Hwang Min-hyun khi đang hoạt động với WANNA ONE và nhóm giành chiến thắng với nhóm nhỏ NU’EST W, chứ không phải với chính cái tên NU’EST khi ra mắt vào tháng 3 năm 2012.





Dẫn đầu cho các nhóm nhạc nữ phải chờ đợi chính là Girl’s Day với chiến thắng đầu tiên sau 3 năm hoạt động cùng ca khúc “여자 대통령” (Nữ tổng thống) trên chương trình Inkigayo tháng 7/2013. Và đây cũng là một bước đệm quan trọng giúp Girl’s Day đạt tới thời kỳ đỉnh cao với hit “Something” được phát hành trong năm 2014 khi giúp các cô gái “thu hoạch” vô số cúp âm nhạc và giải thưởng âm nhạc cuối năm. Sau Girl’s Day thì phải kể đến chiến thắng đầu tiên sau 2 năm 11 tháng từ khi ra mắt của EXID. Tưởng chừng phải đứng trên bờ vực tan rã thì với fancam huyền thoại của Hani, EXID đã có cú “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục trên các bảng xếp hạng rồi giành chiến thắng với “위 아래” (Trên dưới) vào năm 2015 trên sân khấu của Music Bank.





Mọi nỗ lực không ngừng sẽ được đền đáp xứng đáng





Có thể thấy được là với quãng thời gian chờ đợi quá lâu thì chiến thắng của những nhóm nhạc này càng thêm ý nghĩa, không chỉ với chính thần tượng mà còn với những cả người hâm mộ luôn sát cánh ủng hộ cho nhóm nữa. Và chiếc cúp một lần nữa chính là minh chứng cho rõ ràng cho nỗ lực và lòng kiên trì với âm nhạc của những nhóm nhạc thần tượng này.