Ca sĩ / Nhóm nhạc : LABOUM

Tên album / Đĩa đơn : I’M YOURS

Ngày phát hành : 05/12/2018





Ca khúc

01. 불을 켜 (Turn It On) (Bật đèn lên)

02. 흐르는 이 노래가 멈추고 나면 (Heal Song) (Nếu bài hát này dừng)

03. 체온 (Original Ver.) (Thân nhiệt)





Giới thiệu

Sau khi đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Oricon danh giá của Nhật Bản với ca khúc “Hwi Hwi” vào tháng 11, ngày 5 tháng 12 vừa qua, nhóm LABOUM đã trở lại với người hâm mộ cùng đĩa đơn mang tên “I’M YOURS”.





Đây là đĩa đơn thứ 6 của nhóm kể từ khi chính thức debut vào tháng 8 năm 2014. Nếu như ở đĩa đơn thứ 5 mang tên “Between Us” được ra mắt vào cuối tháng 7 vừa qua, các cô nàng xuất hiện với hình ảnh nữ tính và dễ thương thì sang đến đĩa đơn thứ 6, khán giả không khỏi bất ngờ với hình ảnh xinh đẹp và có phần trưởng thành, chín chắn hơn của LABOUM.

Đặc biệt, MV ca khúc chủ đề mang tên “불을 켜”, tên tiếng Anh: Turn It On, tạm dịch “Bật đèn lên” được dàn dựng với không khí như phim kinh dị cùng nhân vật zoombie do anh chàng Jun của nhóm U-KISS thủ vai.





Như những lần trước, đĩa đơn vẫn do Iconic Sounds đảm nhiệm sản xuất. Không chỉ xuất hiện với hình ảnh khác biệt so với sản phẩm trước, ca khúc chủ đề kể về tình yêu của người con gái chỉ chung thuỷ hướng về một chàng trai, gây ấn tượng với khán giả vì có pha chút phong cách Latin cùng nhịp điệu trung bình, khác hẳn với những bản nhạc dance trước kia.





Với “I’M YOURS”, LABOUM đã một lần nữa cho thấy sức cuốn hút với giọng hát nội lực và cuốn hút, đồng thời khẳng định bản lĩnh thay đổi bản thân trên chặng đường âm nhạc của cả nhóm.