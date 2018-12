Jin-young nhận vai diễn phim truyền hình mới

© JYP Entertainment

Thành viên Jin-young của nhóm GOT7 sẽ xuất hiện trong series phim truyền hình mang tên “That Psychometric Guy” của kênh tvN.





Ngày 6/11, nhà sản xuất cho biết Jin-young sẽ vào vai Yi Ahn, một thanh niên có khả năng nhìn thấu ký ức của người khác.





Với những tính tiết hài, lãng mạn xen lẫn hồi hộp, “That Psychometric Guy” xoay quanh câu chuyện tình giữa Yi Ahn và Yoon Jae-in, một cô gái đang cố che giấu quá khứ đau buồn.





Sự nghiệp diễn xuất của Jin-young bắt đầu vào năm 2012 qua bộ phim “Dream High 2” (Bay cao ước mơ 2) do KBS sản xuất. Kể từ đó, anh đã góp mặt trong một số phim truyền hình và điện ảnh như “My Love Eun Dong”, “The Legend of the Blue Sea” và “A Stray Goat.”





“That Psychometric Guy” sẽ được khởi chiếu vào nửa đầu năm 2019.