Công bố chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống người dân 

“Lộ trình chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hòa” mới công bố của Chính phủ Hàn Quốc là một sự chuyển đổi mô hình chính sách. Chính phủ đã đặt trọng tâm vào việc giải quyết vấn đề căn bản là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thay vì mục tiêu trực tiếp là nâng cao tỷ lệ sinh.





Chính sách mới của Chính phủ

Đầu tiên, Chính phủ đã đưa ra một tầm nhìn mới là “tất cả mọi thế hệ cùng chung sống hạnh phúc trong một xã hội bền vững”. Chính sách này nhằm mang lại hy vọng cho người dân vẫn có thể sống hạnh phúc, với chất lượng cuộc sống không bị giảm, cho dù lựa chọn con đường kết hôn và sinh con đi chăng nữa. Ngoài ra, chính sách mới còn giúp giảm bớt đi gánh nặng về sinh đẻ và nuôi dạy con cái bằng cách nâng cao bình đẳng giới ở nơi làm việc cũng như trong gia đình. Đặc biệt, Chính phủ cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho thế hệ thanh niên có việc làm và nhà ở ổn định, tạo các điều kiện tốt cho việc kết hôn, xây dựng gia đình. Chính phủ cũng có phương án phát huy các chính sách, giúp người lao động không phải gián đoạn sự nghiệp vì vấn đề sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tích cực chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang xã hội già hóa như cải cách các hệ thống xã hội để đối phó với việc biến đổi dân số.





Nguyên nhân Chính phủ chuyển đổi mô hình chính sách

Có hai nguyên nhân khiến Chính phủ phải chuyển đổi mô hình chính sách như trên. Thứ nhất là do nhận thấy chính sách tăng tỷ lệ sinh đẻ trong thời gian qua đã không phát huy được hiệu quả. Trong suốt 13 năm qua, kể từ năm 2006, Chính phủ Hàn Quốc đã ba lần đưa ra kế hoạch cơ bản 5 năm về đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa. Trong đó, tất cả các chính sách khuyến khích sinh đẻ có thể đã được đưa ra. Dù vậy, số trẻ sinh ra trong quý III năm nay chỉ đạt 80.400 trẻ, con số thấp nhất kể từ khi thực hiện số liệu thống kê này, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó, là 0,95 trẻ, cũng là con số thấp nhất từ trước đến nay, thấp hơn so với con số thống kê trong năm ngoái là 1,05 trẻ. Theo đó, dự báo tổng tỷ suất sinh trong năm nay sẽ còn xuống thấp nữa. Thứ hai là phản ánh kết quả khảo sát đối với người dân. Chính phủ đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến với 1.000 người ở độ tuổi từ 19 đến 69 về chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa. Kết quả cho thấy có hơn 93% số người tán thành việc chuyển đổi mô hình chính sách từ khuyến khích sinh đẻ sang nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chính sách cần phải xúc tiến ưu tiên lần lượt ở vị trí đầu tiên là “cân bằng giữa việc làm và cuộc sống”, thứ hai là “cải thiện điều kiện nhà ở”. Các vị trí tiếp theo là “xây dựng hệ thống chăm sóc mang tính xã hội” và “hỗ trợ sinh đẻ”.

Bên cạnh đó, hơn 80% đối tượng được khảo sát trả lời rằng điều kiện để sinh đẻ, nuôi dạy con cái hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể là giá nhà ở cao, cơ sở trông trẻ cũng còn thiếu, phụ nữ bị gián đoạn sự nghiệp vì sinh đẻ và nuôi con. Về thứ tự các chính sách hỗ trợ người lao động cần ưu tiên thực hiện, lần lượt là mở rộng cơ sở trông trẻ, cải thiện điều kiện nhà ở, chế độ nghỉ chăm sóc trẻ. Cuối cùng, so với chính sách chi cấp tiền mặt để khuyến khích sinh đẻ, việc tạo ra điều kiện cơ bản cho cuộc sống của người dân là quan trọng hơn hết. Theo đó, Chính phủ đã quyết định sẽ không chỉ theo đuổi mục tiêu đạt tổng tỷ suất sinh là 1,5 trẻ nữa, thay vào đó sẽ chuyển sang đối sách dài hạn thúc đẩy kết hôn, sinh đẻ thông qua việc cải thiện chất lượng cuộc sống.