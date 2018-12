Hai chính đảng lớn nhất bắt tay thông qua dự thảo ngân sách năm 2019

Quốc hội Hàn Quốc họp toàn thể thông qua dự thảo ngân sách năm sau

Quốc hội Hàn Quốc hôm 7/12 đã mở phiên họp toàn thể để thông qua dự thảo ngân sách năm 2019. Quá trình thông qua dự thảo ngân sách lần này là cuộc đối đầu không phải giữa phe cầm quyền và phe đối lập, mà là giữa hai đảng có số ghế nghị sĩ lớn nhất tại Quốc hội với các đảng đối lập thiểu số, mặc dù cuộc giằng co giữa phe cầm quyền và phe đối lập trong việc thông qua dự thảo ngân sách cũng diễn ra hết sức căng thẳng, không kém cạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, ba đảng thiểu số đã yêu cầu Quốc hội liên kết thông qua đồng thời dự thảo ngân sách với cải cách cơ chế bầu cử, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.





Cuộc giằng co giữa hai đảng lớn và các đảng nhỏ

Ba đảng đối lập là Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý đã yêu cầu cải cách bầu cử theo cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Do số ghế nghị sĩ của ba đảng này không đủ quá bán số ghế nghị sĩ tại Quốc hội, nên các đảng này buộc phải liên minh với một trong hai chính đảng lớn còn lại. Tức, nếu gắn kết vấn đề cải cách cơ chế bầu cử với việc thông qua dự thảo ngân sách thì ba đảng đối lập trên có hai lựa chọn, một là có được sự nhượng bộ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, hai là liên kết với đảng đối lập Hàn Quốc tự do. Tuy nhiên, cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, lại không có lợi cho các chính đảng lớn. Cuối cùng, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã bất ngờ nhất trí thông qua dự thảo ngân sách năm sau. Nói cách khác, đảng Dân chủ đồng hành đã gạt sang một bên những đồng minh là đảng Hòa bình dân chủ, đảng Công lý, còn đảng Hàn Quốc tự do cũng bỏ qua tinh thần đoàn kết của phe đối lập, cốt chỉ để giành lấy danh phận và lợi ích cho mình.

Đầu tiên, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã giữ được khung cơ bản trong các dự án lớn như Quỹ hợp tác liên Triều, một vấn đề từng gây tranh cãi. Ngoài ra, dù đã quá thời hạn thông qua dự thảo ngân sách, song đảng cầm quyền đã thành công trong việc thuyết phục đảng đối lập có số ghế lớn nhất tại Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách. Đảng Hàn Quốc tự do cũng đánh giá rằng đảng này đã có công cắt giảm tới 5.000 tỷ won (4,47 tỷ USD) trong dự thảo ngân sách của Chính phủ. Điển hình là đảng đã thành công cắt giảm 3.000 số lượng tuyển thêm công chức Nhà nước so với phương án ban đầu của Chính phủ, mở rộng đối tượng được nhận trợ cấp cho trẻ em, cắt giảm bớt ngân sách để tạo ra việc làm.





Lý do hai chính đảng lớn bắt tay với nhau thông qua dự thảo ngân sách

Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do gạt đi đồng minh, dự kiến sẽ tạo gánh nặng hơn cho hai chính đảng lớn này. Sở dĩ, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do phải bắt tay với nhau là bởi liên quan đến vấn đề cải cách bầu cử theo cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cư tri với đảng. Theo nguyên tắc của cơ chế bầu cử đầu phiếu đa số tương đối hiện hành, người thắng cử sẽ có quyền tối ưu, tức chỉ có ứng cử viên nhận được nhiều số phiếu ủng hộ của cử tri nhất mới có thể giành được chiếc ghế nghị sĩ tại Quốc hội. Còn ứng cử viên có số phiếu ủng hộ của cử tri nhiều thứ hai trở xuống, dù có nhận được nhiều phiếu ủng hộ đi chăng nữa, thì cũng bị loại. Nếu cơ chế bầu cử hiện hành không phản ánh được nguyện vọng của người dân, thì ngược lại, cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng lại có thể làm được điều này. Bởi số ghế nghị sĩ tại Quốc hội sẽ được phân bố theo tỷ lệ giữa nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với một chính đảng ở từng khu vực, với nghị sĩ đắc cử theo khu vực. Cơ chế này có thể giúp các đảng nhỏ giành được nhiều ghế nghị sĩ tại Quốc hội hơn, gây bất lợi tương đối lớn cho các chính đảng lớn.