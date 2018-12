Hàn Quốc cấp phép mở cửa bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại đảo Jeju

ⓒYONHAP News

Chính quyền đảo Jeju ngày 5/12 đã cấp phép hoạt động cho Bệnh viện quốc tế Greenland, bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc. Bệnh viện này chỉ khám chữa bệnh cho khách du lịch y tế người nước ngoài, giới hạn gồm 4 khoa là ngoại khoa chỉnh hình, khoa da liễu, khoa nội và khoa y học gia đình.

Bệnh viện quốc tế Greenland





Bệnh viện quốc tế Greenland là bệnh viện lợi nhuận do tập đoàn Greenland của Trung Quốc đầu tư xây dựng, với tổng vốn đầu tư 77,8 tỷ won (69,7 triệu USD). Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã phê duyệt thành lập bệnh viện này vào tháng 12 năm 2015. Đến cuối năm nay, chính quyền đảo Jeju mới cấp phép cho bệnh viện mở cửa hoạt động. Bệnh viện được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 28.000 m², thuộc khu nghỉ dưỡng Health Care Town ở thành phố Seogwipo, Jeju. Bệnh viện đã được hoàn công, với quy mô 47 giường bệnh, có đội ngũ nhân viên gồm 134 người, trong đó có 9 bác sĩ, 28 y tá, dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vào đầu năm sau.

Tháng 10 vừa qua, chính quyền đảo Jeju đã tiến hành thăm dò ý kiến người dân trên đảo, trong đó có quá bán ý kiến phản đối việc mở cửa bệnh viện này (chiếm 58,9%). Khi đó, Tỉnh trưởng đảo Jeju Won Hee-ryong đã tuyên bố sẽ chấp nhận ý kiến phản đối của người dân. Tuy nhiên, cuối cùng ông Won đã thay đổi lập trường, vẫn cấp phép mở cửa Bệnh viện quốc tế Greenland, kèm theo một số điều kiện nhất định. Tỉnh trưởng Won giải thích rằng đây là một lựa chọn “bất khả kháng” sau khi đã cân nhắc tới tương lai của đảo Jeju. Quyết định này nhằm vực dậy sức mạnh kinh tế của đảo, tạo ra một bước nhảy vọt mới trong ngành du lịch, tăng mức độ tin cậy về hành chính trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Won nhấn mạnh rằng bệnh viện chỉ giới hạn ở một số khoa nhất định, chỉ dành cho người nước ngoài và không áp dụng chi trả bảo hiểm y tế, nên không ảnh hưởng tới hệ thống y tế công.

Tranh cãi về bệnh viện lợi nhuận





Việc cấp phép thành lập bệnh viện lợi nhuận là một chủ đề gây tranh cãi từ lâu trong dư luận Hàn Quốc. Bệnh viện lợi nhuận là bệnh viện do các tổ chức lợi nhuận như doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân, thành lập và điều hành. Theo Luật y tế hiện hành của Hàn Quốc, chỉ có bác sĩ, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận như chính quyền địa phương, trường học, tổ chức phúc lợi xã hội, tổ chức y tế, mới có thể đứng ra thành lập và điều hành bệnh viện. Bệnh viện lợi nhuận phải được Chính phủ và chính quyền địa phương phê chuẩn, chỉ giới hạn ở đảo Jeju và Khu kinh tế tự do. Bệnh viện quốc tế Greenland đã được cấp phép thành lập dựa theo điều khoản đặc biệt này. Tuy nhiên, Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Công đoàn y tế và phúc lợi, Hiệp hội y học Hàn Quốc phản đối việc cấp phép thành lập bệnh viện lợi nhuận. Những ý kiến phản đối cho rằng bệnh viện lợi nhuận vốn chỉ chạy theo lợi nhuận, nên có thể làm sụp đổ nền tảng hệ thống y tế trong nước vốn đặt trọng tâm vào bảo hiểm y tế. Hơn thế, bệnh viện lợi nhuận do không áp dụng bảo hiểm y tế và chỉ quan tâm đến lợi nhuận, nên có thể bị biến tướng, trở thành nơi đầu tư kiếm lời của giới tài phiệt, doanh nghiệp, khiến chi phí y tế leo thang và rốt cuộc làm gia tăng gánh nặng y tế cho người dân. Trong khi đó, những người ủng hộ bao gồm giới doanh nghiệp, giới kinh doanh bệnh viện, đảng Hàn Quốc tự do, lại cho rằng bệnh viện lợi nhuận giúp tăng cường cạnh tranh, phát triển ngành y tế, thúc đẩy nền kinh tế, mang lại hiệu quả tạo việc làm lớn. Họ cho rằng bệnh viện lợi nhuận chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống y tế, do đó không thể nói rằng một vài bệnh viện lợi nhuận ra đời sẽ gây tổn hại tới cả hệ thống bảo hiểm y tế, khiến tăng chi phí y tế. Ngược lại, việc ra đời bệnh viện lợi nhuận sẽ góp phần thúc đẩy phát triển trang thiết bị, công nghệ y tế tối tân và người dân có thể lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn. Khi đó, chi phí y tế có thể sẽ được giảm bớt. Về phần mình, Bộ Y tế và phúc lợi khẳng định sẽ không cấp phép thêm cho bất kỳ bệnh viện lợi nhuận nào khác trong nước. Lập trường này của Bộ Y tế và phúc lợi không khỏi khiến một số địa phương có khu kinh tế tự do như thành phố Busan phải lo lắng, bởi những nơi này cũng đang xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng bệnh viện lợi nhuận.