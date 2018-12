NCT Dream góp mặt trong 25 nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng lớn nhất

© SM Entertainment

Nhóm phụ thứ ba của NCT, NCT Dream, đã trở thành đại diện duy nhất của K-Pop được tạp chí TIME của Mỹ đưa vào danh sách “25 nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2018”.

Các gương mặt được TIME bình chọn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát minh, sáng chế, thể thao, giải trí, chính trị…dựa trên thành tựu đạt được và tầm ảnh hưởng trên truyền thông và mạng xã hội.

TIME cho biết, mini album mới nhất của NCT Dream mang tựa đề “We Go Up” đã leo tới vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng album thế giới của Billboard cũng như đứng đầu các bảng xếp hạng iTunes tại 15 quốc gia.

“Các ca khúc chủ đề của NCT Dream đã dần dịch chuyển từ thuần khiết sang nổi loạn…” TIME nhận xét.

Đầu năm 2018, NCT Dream cũng là đại diện duy nhất của K-Pop trong danh sách “21 Under 21 2018: Music’s Next Generation” do Billboard bình chọn nhằm vinh danh các ca sỹ/nhóm nhạc trẻ triển vọng.