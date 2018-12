Yoo Ah-in lọt vào danh sách diễn viên xuất sắc nhất thế giới 2018

© UAA

Nam diễn viên Yoo Ah-in đã được tờ “Thời báo New York” (The New York Times) bình chọn là một trong 12 diễn viên đáng chú ý nhất năm 2018. Ngôi sao 32 tuổi cũng là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong danh sách trên.

“Yoo Ah-in là một ngôi sao lớn, có sức cuốn hút bậc nhất Hàn Quốc”, tờ báo danh tiếng của Mỹ bình luận.

Biên tập viên của New York Times cũng hết lời ca ngợi diễn xuất của Yoo trong “Burning”, bộ phim từng tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018.

Góp mặt trong danh sách của New York Times năm nay còn có Glenn Close trong phim “The Wife”, Ethan Hawke trong “First Reformed”, Toni Collette trong “Hereditary”, Lakeith Stanfield trong “Sorry to Bother You”, Regina Hall trong “Support the Girls”, Julia Roberts trong “Ben is Back”, Yalitzia Aparicio trong “Roma”, Elsie Fisher trong “Eighth Grade”, cùng Emma Stone, Rachel Weisz, và Olivia Colman trong “The Favorite.”