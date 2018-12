New York Times bình chọn hit của BTS và BLACKPINK hay nhất năm

© YONHAP News

Năm 2018 đã sắp kết thúc. Đây cũng là thời điểm mà các tờ báo giải trí, cũng như các giải thưởng âm nhạc tất bật bình chọn cho những ca sĩ, nhóm nhạc và bài hát gây được nhiều sự chú ý nhất trong một năm sắp qua. Và mới đây, tờ nhật báo hàng đầu thế giới New York Times (Mỹ) cũng đã công bố danh sách 65 bài hát hay nhất năm 2018.





Kết quả cho thấy, bên cạnh những tên tuổi lừng danh trong làng nhạc Âu-Mỹ như ban nhạc 1975 với ca khúc “Love It If We Made It”, nữ ca sĩ người Anh Jorja Smith với ca khúc “Blue Lights” hay nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande với ca khúc “Thank u, next”, New York Times cũng đặc biệt dành một thứ hạng khá cao cho các chàng thanh niên “chống đạn” BTS với vị trí thứ 20 chung cuộc, thuộc về hot hit “FAKE LOVE” và “Singularity”, được phát hành trong album “LOVE YOURSELF 轉 Tear” hồi tháng 5 vừa qua.





Nói về mức độ nổi tiếng, “FAKE LOVE” của BTS được nhận định không thua kém bất cứ đối thủ nào trên thị trường âm nhạc quốc tế khi đã từng lập kỷ lục là ca khúc của nhóm nhạc duy nhất đến từ Hàn Quốc leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng đĩa đơn xuất sắc do Billboard bình chọn. Đồng thời, MV ca khúc này cũng đã đạt số lượng người xem lên đến hơn 300 triệu lượt view trên Youtube. Do đó, việc BTS cùng hot hit của mình “đáp xuống” vị trí thứ 20 trong top 65 của New York Times hoàn toàn nhận được sự tán thành của cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới.





Tuy nhiên, BTS cũng không phải là đại diện duy nhất đến từ Hàn Quốc được vinh dự góp mặt trong danh sách 65 ca khúc hay nhất năm 2018 do New York Times bình chọn. Bởi bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các cô gái nhóm BLACKPINK đến từ nhà YG ở vị trí 31 cùng ca khúc “DDU-DU DDU-DU”, thuộc album “SQUARE UP”, được phát hành hồi tháng 6 năm nay. Vượt qua cả “FAKE LOVE” của BTS, “DDU-DU DDU-DU” của BLACKPINK hiện đang nắm giữ số lượt người xem lên đến hơn 500 triệu view, góp phần giúp các cô gái nhà YG lập kỷ lục là nhóm nhạc thần tượng nữ đầu tiên và duy nhất của Kpop sở hữu MV có khả năng vươn đến con số “khủng” đó.