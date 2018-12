B1A4 tổ chức Fan-meeting vào đầu năm mới

© WM Entertainment

Sau khi đưa ra thông báo chính thức về việc tiếp tục hoạt động trong đội hình 3 thành viên Shin-woo, San-deul và Gong-chan, người đại diện của nhóm nhạc thần tượng nam B1A4 cũng đã tiết lộ về lịch trình hoạt động đầu tiên của nhóm sau khi hai thành viên Jin-young và Baro tách nhóm.





Theo đó, B1A4 sẽ tổ chức sự kiện Fan-meeting đặc biệt mang tên “Be the one All for one”, tại hội trường công viên Olympic, quận Songpa, thủ đô Seoul, vào lúc 5h chiều ngày 5/1 (theo giờ địa phương). Thông qua sự kiện giao lưu này, các thành viên hiện tại của B1A4 muốn cùng cộng đồng fan hâm mộ đón một năm mới đến, đồng thời cùng nhìn lại chặng đường mà nhóm đã đi qua.





Đặc biệt, để buổi gặp mặt được diễn ra thành công, các thành viên B1A4 hiện đang rất tích cực chuẩn bị nhiều tiết mục thú vị, cùng những phần quà hấp dẫn dành tặng cho những khán giả may mắn nhất.