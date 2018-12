Hai miền Nam-Bắc hoàn tất công tác khảo sát chung vùng nước cửa sông Hàn

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã hoàn tất khảo sát vùng nước sử dụng chung liên Triều ở lưu vực cửa sông Hàn, giúp tàu thuyền của hai miền Nam-Bắc có thể đi lại tự do ở khu vực này trong thời gian sắp tới. Có thể nói, “một khu vực hòa bình” nữa giữa hai miền Nam-Bắc đã được hình thành.





Hình thức và kết quả khảo sát

Công tác khảo sát này nhằm đo chiều sâu của mực nước trên sông, giúp tàu thuyền có thể vận hành an toàn. Hai bên đã sử dụng thiết bị truyền sóng âm thanh để đo chiều sâu từ thân tàu đến đáy sông, và đo sự thay đổi độ sâu của sông dựa theo mực thủy triều thay đổi theo từng thời điểm. Hàn Quốc đã điều 6 chiếc thuyền cho công tác khảo sát, với số nhân sự tham gia khảo sát của mỗi bên là 10 người. Ở những vùng nước khó tiếp cận, hai bên đã sử dụng tàu không người lái điều khiển từ xa để khảo sát. Kết quả khảo sát đã phát hiện và xác định được vị trí, kích thước của 21 tảng đá ngầm.

Viện thủy văn và hải dương học Hàn Quốc (KHOA) sẽ phân tích số liệu thu được từ kết quả khảo sát để lập hải đồ cho khu vực trên. Trước mắt, cơ quan này có kế hoạch lập hải đồ để tàu thuyền có thể vận hành thử cho đến ngày 25/1. Tiếp đó, sẽ cho phép tàu thuyền của người dân có thể sử dụng vùng nước chung sau khi được Bộ hải dương và thủy sản và Bộ Quốc phòng phê chuẩn.





Vùng nước sử dụng chung liên Triều

Công tác khảo sát vùng nước sử dụng chung liên Triều được thực hiện dựa theo “Biên bản nhất trí thực hiện Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” ngày 19/9. Khi đó, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí sẽ thực hiện khảo sát chung vùng nước sử dụng chung liên Triều ở khu vực cửa sông Hàn cho đến cuối năm nay. Ban đầu, Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) quy định đây là vùng nước sử dụng chung, cho phép tàu thuyền của hai miền được tự do đi lại ở khu vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, vùng nước này được quản lý như là “khu vực nhạy cảm”, được quân đội của hai bên kiểm soát rất nghiêm ngặt. Để tránh nổ ra những xung đột bùng phát ngẫu nhiên, tàu thuyền bị cấm đi lại vào ban đêm, cũng như hai miền Nam-Bắc phải thông báo cho nhau biết trước tàu thuyền và số người sẽ ra vào khu vực này.





Kỳ vọng

Nếu như tàu thuyền có thể vận hành thực sự tự do ở vùng nước sử dụng chung liên Triều, điều này được kỳ vọng sẽ mang lại hai hiệu quả lớn. Đầu tiên, đây là một việc có ý nghĩa tượng trưng khi vùng nước mang biểu tượng hòa bình, giúp giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc đã được hình thành. Tiếp đến, về mặt lợi ích thực tế và kinh tế, việc mở cửa hoạt động vùng nước chung này được kỳ vọng sẽ giúp ích cho việc khai thác vật liệu xây dựng, cũng như phòng ngừa tình trạng lũ lụt. Việc tiến hành khai thác vật liệu xây dựng ở khu vực này sẽ đảm bảo nguồn cung vật liệu ổn định cho thủ đô Seoul và khu vực xung quanh thủ đô, nơi vốn thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Không những thế, do đây là vùng nước sâu, công tác khảo sát trên sẽ giúp cho tàu thuyền vận chuyển an toàn, đồng thời đề phòng những thiệt hại do mưa lũ gây ra.