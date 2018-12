Oh My Girl mở đầu năm mới bằng chuyến lưu diễn Mỹ

© OHMYGIRL

Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, và các cô gái nhóm Oh My Girl đến từ công ty giải trí WM Entertainment cũng không chịu thua kém các đàn chị, đàn em khi mới đây, vào sáng ngày 10/12, nhóm đã chính thức đăng tải lên trang chủ của công ty lịch trình làm việc mới nhất trong năm 2019.





Theo đó, các cô gái xinh đẹp nhóm Oh My Girl sẽ mở đầu năm mới của mình bằng chuyến lưu diễn vòng quanh 5 thành phố lớn tại Mỹ kể từ ngày 18/1/2019, với điểm đến đầu tiên là Atlanta. Tiếp đó, lịch công diễn sẽ là thành phố Chicago ngày 20/1, Houston ngày 22/1, Indio ngày 26/1 và cuối cùng là San Jose ngày 27/1.





Chuyến lưu diễn này không chỉ mang ý nghĩa mở màn một năm mới cho Oh My Girl, mà còn là chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ đầu tiên của các cô gái xinh đẹp nhà WM sau hơn 3 năm hoạt động trong làng giải trí. Do đó, bên cạnh những ca khúc chung của cả nhóm, các thành viên Oh My Girl cũng hứa hẹn sẽ gửi đến các fan hâm mộ bản xứ những màn trình diễn cá nhân đặc sắc và đầy ấn tượng.