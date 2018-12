Chính phủ ra mắt “bộ sậu” kinh tế mới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/12 đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki. Theo đó, tân Phó Thủ tướng Hong Nam-ki sẽ phối hợp chặt chẽ với tân Chánh văn phòng chính sách Phủ Tổng thống Kim Soo-hyun trong việc dẫn dắt các chính sách về kinh tế. Như vậy, đội ngũ kinh tế thứ hai của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã chính thức ra mắt.





Lý do thay đổi ”bộ sậu” kinh tế mới

Lý do chính mà vị trí Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Chánh văn phòng chính sách Phủ Tổng thống đều bị thay thế lần này là vì nội bộ đội ngũ kinh tế trước đây không thể hòa hợp với nhau. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính tiền nhiệm Kim Dong-yeon và cựu Chánh văn phòng chính sách Jang Ha-seong là những nhân vật chủ chốt của chính sách tăng lương tối thiểu. Tuy nhiên, hai người này đã nhiều lần có ý kiến mâu thuẫn nhau trong việc đưa ra nhận định về tình hình kinh tế. Đương nhiên, việc thay đổi nhân sự khi các chỉ số kinh tế quan trọng bị xấu đi là một việc cần thiết để thổi một làn gió mới nhằm cải thiện tình hình. Song để có thể mắt đội ngũ kinh tế mới lần này, Chính phủ đã gặp không ít sóng gió. Đó là bởi dù đây là sự kết hợp của tân Phó Thủ tướng có xuất thân là một quan chức kinh tế tinh thông, với tân Chánh văn phòng chính sách Phủ Tổng thống, một người có “thực lực” của chính quyền hiện tại, song đường lối chính sách của hai nhân vật này hầu như không có gì khác biệt so với đội ngũ kinh tế tiền nhiệm. Phe đối lập cho rằng tình hình tuyển dụng và kinh tế xấu đi là kết quả từ sự thất bại trong các chính sách của Chính phủ, đồng thời phản đối việc tuyển nhân sự của Phủ Tổng thống. Nhưng cuối cùng, báo cáo phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên Phó Thủ tướng Hong Nam-ki đã được Quốc hội thông qua, bất chấp sự phản đối của phe đối lập.





Bài toán cho đội ngũ kinh tế mới

Con đường phía trước của đội ngũ kinh tế mới do tân Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki dẫn dắt, được dự báo sẽ vô cùng nan giải. Bài toán đầu tiên là phải khôi phục lại tiềm lực của toàn bộ nền kinh tế đang trên đà trượt dốc. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong năm nay dự kiến sẽ khó có thể đạt được mục tiêu 2,7%, thậm chí là có khả năng sẽ tụt xuống còn 2,3% trong năm sau. Nguyên nhân là do ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc như đóng tàu, thép, sản xuất xe ô tô đang bị lung lay bởi sự cạnh tranh và rượt đuổi ráo riết của các nước mới nổi như Trung Quốc. Do đó, đội ngũ kinh tế mới phải xây dựng một chiến lược chặt chẽ để phát triển ngành công nghiệp chế tạo.





Thêm nữa, tình hình tuyển dụng hiện đang “đứng bên bờ vực”, cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mức tăng số người có việc làm trong tháng 8 năm nay đã rớt xuống chỉ còn 3.000 người, sau đó có cải thiện, song vẫn ở mức tăng dưới 100.000 người/tháng. Để vượt qua vấn nạn về tuyển dụng, Chính phủ cần phải khôi phục kinh tế, giảm bớt các tác động không mong muốn của chính sách. Tức, các chính sách của Chính phủ như tăng lương tối thiểu, áp dụng chế độ làm việc 52 tiếng/tuần đã khiến cho tình dùng tuyển dụng trở nên tồi tệ hơn. Thêm vào đó, các yếu tố bên ngoài cũng có tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế Hàn Quốc như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nguy cơ khủng hoảng ở các nước mới nổi, tình hình kinh tế Trung Quốc không ổn định và lo ngại nền kinh tế thế giới đang có chiều hướng đi xuống. Các chuyên gia nhận định rằng, tất cả các yếu tố trên đều có sức mạnh bùng nổ, có nguy cơ tạo một cú sốc lớn đến nền kinh tế của Hàn Quốc.