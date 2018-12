WAKE,N (NU'EST W)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : NU'EST W (뉴이스트 W)

Tên album / Đĩa đơn : WAKE,N

Ngày phát hành : 26/11/2018





Ca khúc

01. L.I.E

02. HELP ME

03. WI-FI (ARON SOLO)

04. I HATE YOU (JR SOLO)

05. 나, 너에게 (REN SOLO) (Gửi đến em)

06. FEELS (BAEKHO SOLO)

07. Dal Segno (CD ONLY)





Giới thiệu

Nếu như 11 chàng trai của nhóm nhạc dự án Wanna One đang trong những ngày hoạt động cuối cùng trước khi tan rã, thì 4 anh chàng đồng nghiệp JR, Baek-ho, Aron và Ren cũng có khả năng sẽ phải khép lại chuỗi hoạt động với nhóm nhỏ NU'EST W. Bởi anh chàng Hwang Min-hyun (vừa là thành viên của NU'EST, vừa là thành viên của Wanna One) sau khi rời khỏi nhóm nhạc dự án Wanna One, sẽ phải quay trở về đội hình vốn có của mình là NU'EST cùng 4 thành viên JR, Baek-ho, Aron và Ren.





Chính bởi lý do đây có thể là lần cuối cùng được phát hành sản phẩm dưới cái tên NU'EST W, nên album comeback “WAKE,N” của nhóm ngay sau được tung lên kệ đĩa, đã nhanh chóng được các fan săn đón nhiệt tình, khi tất cả 7 ca khúc mới đều đang chiếm thế thượng phong trên các bảng xếp hạng trong nước, dù được phát hành chỉ sau 5 tháng, kể từ khi bản hit “Dejavu” gây bão trên các sân khấu âm nhạc hồi tháng 6 vừa qua.





Cả 7 ca khúc trong sản phẩm comeback đều có sự tham gia sáng tác và sản xuất của các thành viên trong nhóm. Đặc biệt, bên cạnh bài hát chủ đề “HELP ME” được kết hợp giữa phong cách R&B và Pop, thể hiện lời kêu cứu của một người đàn ông muốn thoát khỏi những nỗi đau và sự cô đơn dày vò trong một tình yêu không có hồi kết, 4 thành viên NU'EST W vẫn có cơ hội được khoe chất giọng riêng của mình trong những ca khúc solo như “WI-FI” (Aron), “I HATE YOU” (JR), “나, 너에게” (Gửi đến em, REN) và “FEELS” (BAEKHO).





Với sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng này, album comeback “WAKE,N” của NU'EST W hứa hẹn sẽ là một món quà cuối năm đầy ý nghĩa và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các fan hâm mộ, tương tự như những sản phẩm đình đám trước đó là “W, HERE” và “WHO, YOU”.