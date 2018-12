Cơ quan thuế quốc gia bắt đầu điều tra thuế công ty Google Korea

Việc công ty Google Korea, chi nhánh tại Hàn Quốc của hãng Google (Mỹ), bị điều tra thuế toàn bộ, được cho là nhằm hai mục đích. Đầu tiên là để đánh thuế đối với người hoạt động trên kênh Youtube (Yoububer) có thu nhập cao. Thứ hai là điều tra nghi ngờ hãng Google trốn thuế.





Tăng cường thu thuế các tài khoản hoạt động trên Youtube

Nghi ngờ những tài khoản hoạt động trên kênh Youtube trốn thuế đã trở thành một chủ đề nóng trong giới công nghệ thông tin (IT) thời gian gần đây. Theo thống kê năm 2017, có đến 1.200 tài khoản Youtube do người Hàn Quốc lập ra đạt số lượng người theo dõi trên 100.000 người. Trong số đó, có tài khoản còn đạt mức thu nhập trên 3 tỷ won (2,67 triệu USD). Vấn đề là những tài khoản cá nhân trên Youtube đều không rõ ràng về thu nhập và nộp thuế. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải siết chặt quản lý đánh thuế, như điều tra thuế đối với những tài khoản Youtube. Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) khẳng định nhận thức rõ được xu hướng nguồn thu thuế, và cam kết sẽ không bỏ sót đánh thuế bất cứ nguồn thu nhập nào. Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc đã từng hướng dẫn 513 người đang hoạt động trên kênh Youtube về việc khai báo thu nhập.





Mở rộng điều tra thuế với các doanh nghiệp đa quốc gia

Hơn nữa, Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc còn cho biết những cáo buộc trốn thuế ở nước ngoài có thể được xem là một “căn bệnh kinh niên” của những doanh nghiệp đa quốc gia. Nói cách khác, dựa theo kết quả điều tra thuế lần này đối với công ty Google Korea, việc điều tra thuế có thể sẽ được mở rộng ra đối với các doanh nghiệp đa quốc gia khác. Trốn thuế ở nước ngoài là việc trốn tránh nộp thuế tại Hàn Quốc bằng cách giả vờ thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu. Tức, người dân Hàn Quốc trốn thuế bằng cách ngụy trang như đang sống ở nước ngoài khi thu nhập của họ tăng lên. Trường hợp của hãng Google, khi thu nhập của các tài khoản đăng ký tại Hàn Quốc tăng lên thì đây được xem như là thu nhập có được từ giao dịch với công ty mẹ tại Mỹ để không phải nộp thuế, hay được giảm nộp thuế.





Hãng Google ước tính mức tăng doanh thu tại Hàn Quốc mỗi năm là khoảng 5.000 tỷ won (4,45 tỷ USD). Tuy nhiên, trong năm 2016, công ty Google Korea được cho là đã chỉ nộp thuế khoảng 4 tỷ won (3,56 triệu USD) cho doanh thu 300 tỷ won (gần 268 triệu USD). Bởi trong số đó, phần lớn doanh thu có được là từ cửa hàng ứng dụng trực tuyến (App store), có máy chủ (server) đặt tại nước ngoài, nên không thể đánh thuế phần này được do không có cơ sở kinh doanh cố định tại Hàn Quốc. Phản ứng về những tranh cãi xung quanh vấn đề thuế doanh nghiệp, công ty Google Korea giải thích rằng doanh nghiệp này vẫn đang tuân thủ các quy định và luật thuế trong nước.





Không chỉ tại Hàn Quốc, mà ở các nước trên thế giới, vấn đề thuế của Google, tức thuế của các tập đoàn đa quốc gia toàn cầu, đang trở thành đề tài thảo luận, thậm chí tranh cãi gay gắt. Về vấn đề này, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng hồi tháng 8 vừa qua. Theo đó, hãng Google sẽ phải nộp tiền thuế giá trị gia đăng cho các dịch vụ như quảng cáo, dịch vụ “đám mây” kể từ tháng 7 năm sau. Với luật hiện hành, các doanh nghiệp này chỉ phải nộp thuế giá trị gia tăng cho các sản phẩm và dịch vụ được chào bán tại Hàn Quốc.