Hai miền Nam-Bắc thúc đẩy đoàn tụ gia đình ly tán qua video

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc Park Kyung-seo cho biết Hội chữ thập đỏ liên Triều đang gấp rút thảo luận những bước cuối cùng để tổ chức cuộc đoàn tụ cho người thân gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) qua video. Điều này làm dấy lên kỳ vọng cuộc đoàn tụ có thể sẽ được diễn ra trong năm nay.





Lý do tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình ly tán qua video

Chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên qua video là hình thức cho người thân các gia đình bị ly tán được gặp nhau thông qua màn hình máy tính. Có hai lý do Hội chữ thập đỏ liên Triều xúc tiến thực hiện chương trình đoàn tụ qua video. Đầu tiên là do hầu hết những người thuộc gia đình ly tán đều đã cao tuổi, đi lại khó khăn, nên khó có thể trực tiếp đến tham gia các cuộc đoàn tụ trực tiếp được. Thứ hai là sự hạn chế về số người tham gia chương trình đoàn tụ, do sự kiện đoàn tụ thường được tổ chức ở một địa điểm, trong một thời gian nhất định. Theo đó, số người tham gia sự kiện này thực tế là một con số rất nhỏ so với toàn bộ số người thân thuộc các gia đình bị ly tán. Thông thường, Ban tổ chức sự kiện sẽ xác minh trước tình trạng sinh tử của những người thuộc gia đình bị ly tán, sau đó tiến hành bốc thăm để chọn ra người tham dự chương trình đoàn tụ. Bởi những hạn chế trên mà Hội chữ thập đỏ liên Triều xúc tiến thực hiện phương án thành lập Trung tâm đoàn tụ thường trực, các buổi đoàn tụ qua video, hay trao đổi đoạn video thăm hỏi qua lại dành cho người thân các gia đình bị ly tán.





Kỳ vọng sớm nối lại chương trình đoàn tụ gia đình ly tán trong năm nay

Chương tình đoàn tụ gia đình ly tán liên Triều qua video đã được tiến hành 7 lần, từ năm 2005 đến năm 2007, giúp 3.700 người thân của 557 gia đình ly tán được gặp gỡ nhau. Do đó, việc đoàn tụ thông qua video được xem là một phương án tốt để bổ sung cho chương trình đoàn tụ truyền thống. Tuy nhiên, phương án này đã bị gián đoạn do mối quan hệ liên Triều trở nên xấu đi, cùng với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vì vậy, nếu chương trình đoàn tụ gia đình ly tán qua video được triển khai trở lại thì trước mắt, cần phải gấp rút bổ sung các trang thiết bị như màn hình chiếu và dây cáp quang.

Điểm quan trọng nhất trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Đặc phái viên về vấn đề Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun chính là việc bổ sung và sửa chữa hệ thống thiết bị phục vụ việc đoàn tụ gia đình ly tán qua video. Bởi các biện pháp trừng phạt quốc tế đều có quy định cấm mang trang thiết bị sang miền Bắc. Nói cách khác, Đặc phái viên Biegun khi thăm Hàn Quốc sẽ thảo luận về vấn đề miễn cấm vận nội dung liên quan đến vấn đề này.





Dựa theo thỏa thuận của Hội đàm cấp cao liên Triều ngày 15/10, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tiến hành thảo luận qua lại bằng văn bản về hình thức tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên, như khôi phục lại trung tâm đoàn tụ, tổ chức chương trình đoàn tụ qua video, hay trao đổi video thăm hỏi qua lại.