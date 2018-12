Hyundai công bố kế hoạch sản xuất xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro

Kế hoạch sản xuất xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro

Tập đoàn ô tô Hyundai hôm 12/12 đã công bố một kế hoạch táo bạo mang tên “Tầm nhìn xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) 2030" với hai nội dung chính. Đó là sản xuất xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro, và pin nhiên liệu hydro. Đầu tiên, tập đoàn ô tô Hyundai có kế hoạch sẽ xây dựng dây chuyền sản xuất 500.000 chiếc xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro cho tới năm 2030. Quy mô thị trường ô tô điện chạy bằng hydro trên thế giới vào năm 2030 được dự đoán là khoảng 2 triệu chiếc/năm. Do đó, tập đoàn ô tô Hyundai phải có hệ thống sản xuất xe đạt 500.000 chiếc/năm thì mới có thể đảm bảo giữ được vị trí đi đầu trong việc sản xuất xe ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro.

Thứ hai là dự án cung cấp hệ thống pin nhiên liệu hydro. Pin nhiên liệu hydro là một loại năng lượng mới, ứng dụng nguyên lý khí ôxy và khí hydro được sinh ra khi nước bị điện phân. Tức, ứng dụng phản ứng ngược của hiện tượng điện phân, cho khí hydro phản ứng với ôxy trong không khí để tạo ra điện và nhiệt. Công nghệ này có hiệu suất năng lượng cao hơn so với máy phát điện tua-bin sử dụng năng lượng hóa thạch (than đá), không có hoặc triệt giảm tiếng ồn và khí hiệu ứng nhà kính. Ngoài xe ô tô, pin hydro còn có thể sử dụng cho các phương tiện vận tải khác như tàu hỏa, tàu thuyền, xe nâng. Do đó, ước tính cho đến năm 2030, cần phải có từ 5,5 triệu đến 6,5 triệu pin nhiên liệu hydro. Tập đoàn ô tô Hyundai có kế hoạch hoàn tất xây dựng mới nhà máy thứ hai sản xuất hệ thống pin hydro tại thành phố Chungju (tỉnh Bắc Chungcheong) cho đến cuối năm sau, tăng sản lượng từ 3.000 chiếc hiện hành lên 700.000 sản phẩm vào năm 2030. Hyundai là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới sở hữu dây chuyền sản xuất hệ thống pin nhiên liệu hydro đại trà.





Tình hình sản xuất pin nhiên liệu hydro trên thế giới

Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới hiện bắt tay hợp tác với nhau tiến vào lĩnh vực pin nhiên liệu hydro. Công ty vận tải và chế tạo thiết bị phát điện Alstom của Pháp đã hợp tác với công ty sản xuất pin nhiên liệu Hydrogenics của Canada hiện đang xúc tiến dự án thí điểm tàu hỏa chạy bằng pin nhiên liệu hydro ở Đức. Tập đoàn Siemens của Đức và Tổng công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc cũng hợp tác với doanh nghiệp sản xuất pin hydro Ballard của Canada. Nhà sản xuất pin nhiên liệu khí hydro Plug Power của Mỹ cũng đang kinh doanh bán xe nâng chạy bằng pin hydro. Ngoài ra, Toyota của Nhật Bản và hãng Hyster-Yale của Mỹ cũng đang chuẩn bị kế hoạch chiếm lĩnh thị trường ở mảng này.

Không chỉ khối doanh nghiệp tư nhân mà Chính phủ và các chính quyền địa phương đều đang có kế hoạch để tiến tới “xã hội kinh tế với nhiên liệu hydro”. Chính phủ và chính quyền các cấp tại Hàn Quốc đang xúc tiến vận hành lắp đặt trạm tiếp nhiên liệu hydro, vận hành xe buýt chạy bằng nhiên liệu hydro. Các nước phát triển khác như Mỹ và Đức cũng đang tích cực xúc tiến triển khai các loại xe ô tô điện hay tàu hỏa chạy bằng nhiên liệu hydro.