Nữ nghị sĩ Na Kyung-won trở thành tân Đại diện tại Quốc hội của đảng Hàn Quốc tự do

Nghị sĩ Na Kyung-won

Tân Đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Hàn Quốc tự do Na Kyung-won là một nữ nghị sĩ đắc cử ở nhiều kỳ nhất (4 khóa), nổi tiếng là một nhà chính trị ưu tú, có xuất thân là thẩm phán. Bà Na Kyung-won bắt đầu bước vào chính trường với vai trò là cố vấn đặc biệt của ứng cử viên Tổng thống Lee Hoi-chang của đảng Đại dân tộc, tiền thân của đảng Hàn Quốc tự do, vào năm 2002. Sau khi ông Lee Hoi-chang thất bại trong cuộc đua giành quyền lực, bà Na trở về hoạt động với vai trò là luật sư, và trúng cử nghị sĩ dựa theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng tại cuộc Tổng tuyển cử lần thứ XVII vào năm 2004. Sau đó, nghị sĩ Na Kyung-won tái đắc cử nghị sĩ ại kỳ bầu cử Quốc hội thứ XVIII ở khu vực bầu cử quận Trung (Seoul) và hiện là nghị sĩ 4 khóa. Bà Na Kyung-won từng tranh cử chức Thị trưởng thành phố Seoul vào năm 2011. Nghị sĩ Na cũng từng trải qua nhiều chức vụ trong nội bộ đảng và Quốc hội như người phát ngôn của đảng, ủy viên tối cao, Chủ tịch Ủy ban ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội.





Bài toán đoàn kết nội bộ đảng Hàn Quốc tự do

Bài toán đặt ra cho tân Đại diện Na Kyung-won là vô cùng to lớn. Đảng Hàn Quốc tự do hiện vẫn chưa thể thoát ra khỏi khủng hoảng với việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị Tòa án Hiến pháp luận tội, nối tiếp với kết quả thất bại của đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái. Các phe phái trong đảng vẫn đang mâu thuẫn nhau trong khi đảng này vẫn chưa lấy lại được lòng tin của người dân. Cuộc chạy đua chức Đại diện tại Quốc hội của đảng lần này cũng là sự đối đầu giữa hai phe là phe thân và phe đối lập với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Việc nghị sĩ Na Kyung-won được chọn làm Đại diện tại Quốc hội được xem là sự thắng lợi của phe thân với cựu Tổng thống Park và phe còn lại của đảng Hàn Quốc tự do. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội bộ đảng có thể sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn khi đảng công bố thay thế Chủ tịch các đảng bộ tại địa phương, hay tổ chức Đại hội đảng toàn quốc sắp tới. Do đó, bài toán đầu tiên cho tân Đại diện Na Kyung-won là khép lại những mâu thuẫn này, đoàn kết toàn đảng.





Mục tiêu hợp nhất phe bảo thủ

Mặc dù tân Đại diện Na Kyung-won là người thuộc phe “thân với cựu Tổng thống Park”, song bà cũng được cho là có xu hướng trung lập. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc nghị sĩ Na Kyung-won đắc cử chức Đại diện đảng tại Quốc hội là tâm ý của các nghị sĩ mong muốn hàn gắn lại phe bảo thủ. Đại diện Na Kyung-won từng khẳng định bà có thể đồng hành, thuyết phục từ những người mang tư tưởng hữu khuynh nhất đến cả đảng Tương lai chính nghĩa. Tuy nhiên, đảng đối lập Tương lai chính nghĩa cho rằng việc bà đắc cử đã khiến cho việc hợp nhất trở nên khó khăn hơn.





Vấn đề cải cách cơ chế bầu cử

Bài toán trước mắt là những tranh cãi xung quanh vấn đề cải cách cơ chế bầu cử. Ba đảng đối lập Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ, và Công lý đang kêu gọi áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cư tri, cơ chế mà đảng Hàn Quốc tự do không mấy mặn mà. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện đang có ý định lôi kéo ba đảng đối lập trên, ngoại trừ đảng Hàn Quốc tự do, để xúc tiến thực hiện một thỏa thuận. Ban lãnh đạo tiền nhiệm trước đây của đảng Hàn Quốc tự do vẫn luôn bày tỏ thái độ khá mơ hồ về việc cải cách cơ chế bầu cử, song giờ đây tân Đại diện Na Kyung-won cần phải thể hiện lập trường thẳng thắn về vấn đề này. Đại diện Na trước mắt đã để ngỏ rằng rất khó để có thể áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, nếu không mở rộng số ghế nghị sĩ tại Quốc hội.