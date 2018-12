Điểm danh những lễ trao giải âm nhạc cuối năm của làng nhạc Kpop

AAA - Lễ trao giải quy tụ dàn line-up "khủng"

Mở đầu cho các lễ trao giải cuối năm thì có thể kể ra là “Asia Artist Awards” hay còn gọi là “AAA – Giải thưởng nghệ sĩ Châu Á” sẽ diễn ra vào ngày 28/11, tức là thứ 4 tuần sau tại nhà thi đấu Namdong, Incheon. “Giải thưởng nghệ sĩ Châu Á” không chỉ vinh danh cho các nghệ sĩ lĩnh vực âm nhạc mà còn dành cho những nghệ sĩ lĩnh vực phim ảnh có những đóng góp xuất sắc không chỉ riêng Hàn Quốc mà còn toàn Châu Á. Ngoài những giải thưởng chính được lựa chọn từ dữ liệu công bằng và mình bạch thì giải thưởng “Popularity Award” (Giải thưởng Phổ Biến) sẽ là cuộc chiến của những fandom vì 100% sẽ được quyết định từ chính những bình chọn của người hâm mộ. Phần bình chọn đầu tiên đã được mở trước từ tháng 9 và vòng bình chọn cuối cùng cũng đã được đóng lại vào cuối ngày 20/11. Với dàn nghệ sĩ và khách mời khủng như: Wanna One, TWICE, GOT7, BTS, iKON, SEVENTEEN, Zico, Chungha, NU’EST W, MONSTA X, AOA, MAMAMOO, Se7en, WJSN, gugudan, MOMOLAND, SF9, SNUPER, KARD, Stray Kids, The Boyz, D-CRUNCH, fromis_9, (G)I-DLE, IZ*ONE... thì AAA hứa hẹn sẽ là một lễ trao giải được chào đón nhất trong năm nay.





Red Velvet không xuất hiện trong top 10 gương mặt được yêu thích nhất MMA 2018

“2018 Melon Music Awards – 2018 MMA” (Giải thưởng âm nhạc Melon) được tổ chức bởi trang web và ứng dụng nghe nhạc hàng đầu Hàn Quốc Melon và Kakao sẽ được tổ tại sân vận động Gocheok Sky Dome vào tối ngày 1/12. Ngày 14/11 vừa qua, Melon đã công bố top 10 gương mặt xuất sắc nhất được yêu thích bởi người sử dụng Melon có thể kể ra như: BTS, EXO, 볼빨간사춘기 (Tuổi dậy thì má hồng), Blackpink, iKON, TWICE, Wanna One, Mamamoo, BTOB và Apink. Đây là kết quả của vòng bình chọn thứ nhất từ 40 ứng cử viên dựa trên số lượng lượt tải, lượng nghe nhạc và bình chọn mỗi tuần của các nghệ sĩ.

Sau khi Melon công bố top 10 này thì một lần nữa lại dấy lên tranh cãi về việc Red Velvet không xuất hiện trong danh sách vì liên tục là những lần trở lại thành công gần với “Bad boy” hay siêu phẩm mùa hè “Power up”. Hiện tại thì vòng hai bình chọn vẫn được tiếp tục diễn ra và kéo dài cho đến hết ngày 30/11 và hiện đang thu hút số lượng lớn bình chọn của người hâm mộ dành cho tất cả các hạng mục của giải thưởng như: nghệ sĩ của năm, bài hát của năm,....





“Danh sách đề cử” drama không hồi kết của MAMA 2018

Lê trao giải “Mnet Asian Music Awards - MAMA 2018” năm nay sẽ được bắt đầu từ ngày 10/12 tại Hàn Quốc, sau đó sẽ là tại Nhật Bản vào ngày 12/12 và đêm trao giải chính thức thì một lần nữa được tổ chức tại Hong Kong đêm ngày 14/12. Đầu tháng 11, Nhà đài Mnet cũng đã chính thức đưa ra danh sách các ứng cũng viên và tiến hành bình chọn dành cho cả người hâm mộ Hàn Quốc và Quốc tế.Ngay khi các đề cử được công bố thì một lần nữa mở màn cho một mùa tranh cãi không hồi kết liên quan đến việc các tên tuổi xuất hiện trong danh sách đề cử.

Đầu tiên là việc iKON và WINNER không xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục Nhóm nam xuất sắc nhất của năm nay gồm có: GOT7, NCT 127, Wanna One, NU’EST W, BTS và SEVENTEEN. Nên hiện tại người hâm mộ đang hoang mang là không biết Mnet dựa vào tiêu chí gì. Sau đó là cả G-friend (Bạn gái) và MOMOLAND đều đồng loạt vắng mặt trong danh sách để cử cho Màn trình diễn Dance xuất sắc nhất (nhóm nữ) cũng khiến cư dân mạng bức xúc không kém cạnh.

Cái tên được người hâm mộ kêu réo nhiều nhất chính là dàn đề củ cho Giải Daesang nghệ sĩ của năm thiếu iKON, trong khí đó thì nhóm nhạc chỉ vừa mới ra mắt được 4 ngày tuổi là IZ*ONE lại xuất hiện. Trong khi người người, nhà nhà đều công nhận iKON đủ xứng đáng với giải thưởng này thì Mnet lại không nghĩ vậy. Thông tin các nghệ sĩ của SM và YG không tham dự MAMA, đồng nghĩa là 2 trong số 3 “ông lớn” Kpop sẽ không xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc thường niên có tiếng này. Đây sẽ làm tổn thất rất nhiều cho người hâm mộ vì sẽ không có cơ hội được xem những màn trình diễn đỉnh cao từ các nghệ sĩ này. Hơn nữa thì sẽ phần nào sẽ làm giảm đi rất nhiều kịch tính cho việc chạy đua bình chọn của các fandom hiện đang cày cuốc cật lực cho thần tượng của mình.

Ngoài MAMA, lễ trao giải được fan trông ngóng nhất trong năm được diễn ra giữa tháng 12, thì sau đó sẽ là một loạt lễ trao giải danh giá được tổ trong tầm đầu năm 2019 như là: Lễ trao giải âm nhạc Seoul, Lễ trao giải đĩa vàng Golden Disc, Lễ trao giải bảng xếp hạng âm nhạc Gaon,...cũng đang được rục rịch bắt đầu chuẩn bị.