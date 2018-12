K-Pop chiếm bốn suất trong 100 ca khúc hay nhất 2018 của Billboard

© YONHAP News

BTS, Red Velvet, PENTAGON, và IU là những cái tên được vinh danh trong “100 Best Songs of 2018: Critics’ Picks”-danh sách 100 ca khúc xuất sắc nhất năm 2018 do biên tập viên của tạp chí âm nhạc lừng danh Billboard bình chọn.

Đứng thứ 22 trong danh sách là BTS với “Fake Love,” ca khúc chủ đề của album “Love Yourself: Tear”. “Fake Love” được xem là đã lột tả được nỗi tuyệt vọng, cô đơn, và đau đớn từ sâu thẳm đáy lòng mà người trong cuộc phải trải qua khi cuộc tình tan vỡ.

Red Velvet xếp thứ 43 với “Bad Boy,” ca khúc chủ đề trong album làm lại “The Perfect Red Velvet.” Theo biên tập viên Caitlin Kelley, “Bad Boy” là một minh chứng cho thấy sự phá cách, mạnh mẽ hoàn toàn có thể kết hợp với sự mềm mại, êm dịu trong nhạc pop.

PENTAGON xếp ở vị trí thứ 69 với “Shine”. Ca khúc chủ đề của mini album “Positive” từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong hạng mục ca khúc thế giới có doanh thu cao nhất. Biên tập viên Tamar Herman đánh giá cao những yếu tố âm nhạc vui nhộn trong “Shine” chẳng hạn như tiếng kèn khá “dị” hay sự tương phản giữa lời hát và các đoạn rap.

Ở vị trí 88 là “BBIBBI” của IU. Biên tập viên Jeff Benjamin mô tả ca khúc này là một hình mẫu mang đậm dấu ấn cá nhân của ngôi sao K-Pop.