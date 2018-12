Khoảng cách giữa chúng ta (Ryeo-wook)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Ryeo-wook (려욱)

Tên album / Đĩa đơn : Khoảng cách giữa chúng ta (우리의 거리 (One and Only))

Ngày phát hành : 28/11/2018





Ca khúc

01. 우리의 거리 (One and Only) (Khoảng cách giữa chúng ta)





Giới thiệu

Giọng ca ballad truyền cảm của nhóm nhạc thần tượng nam đời thứ hai Super Junior, Ryeo-wook đã chính thức tái xuất trên các diễn đàn âm nhạc với đĩa đơn mới mang tên “우리의 거리 (One and Only)” (Khoảng cách giữa chúng ta) vào ngày 28/11 vừa qua.





Đây vừa là sản phẩm đánh dấu màn comeback của nam ca sĩ trong sự nghiệp cầm mic sau hai năm tại ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự với đất nước, đồng thời cũng là sản phẩm cá nhân thứ hai trên con đường hoạt động solo của Ryeo-wook sau album mini đầu tiên với bài hát chủ đề cùng tên “어린왕자” (Hoàng tử bé) được tung lên kệ đĩa hồi tháng 1 năm 2016.





Với ý nghĩa đặc biệt như thế, sản phẩm comeback của Ryeo-wook không khỏi khiến cộng đồng fan hâm mộ tò mò và mong mỏi chờ đợi. Hiểu được điều đó, anh chàng đã chiều fan bằng cách cho công bố trước một ca khúc mang tên “Khoảng cách giữa chúng ta”. Khác với những bản tình ca lãng mạn đậm chất ballad làm nên “thương hiệu” của Ryeo-wook như trước đây, “Khoảng cách giữa chúng ta” lại mang đến một sự khác biệt hẳn nhờ những giai điệu ngẫu hứng của dòng nhạc R&B, kết hợp cùng một chút vui tươi của Pop, góp phần tôn lên rõ nét chất giọng ngọt ngào của Ryeo-wook khi kể về câu chuyện tình yêu đẹp như tranh vẽ của một cặp đôi nam nữ.