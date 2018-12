Present : YOU` &ME Edition (GOT7)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : GOT7 (갓세븐)

Tên album / Đĩa đơn : Present : YOU` &ME Edition

Ngày phát hành : 03/12/2018





Ca khúc

CD1

01. Miracle

02. Take Me To You

03. 안 보여 (Không thấy em)

04. 1:31AM (잘 지내야해) (Em phải sống tốt nhé)

05. Higher

06. I Love It

07. WOLO

08. King

09. Think About It

10. 이젠 (Giờ đây)

11. Hunger

12. Phoenix

CD2

01. Lullaby

02. Enough

03. 지켜줄게 (Anh sẽ bảo vệ em)

04. No One Else

05. I Am Me

06. Sunrise

07. OMW

08. Made it

09. My Youth

10. Nobody knows

11. Party

12. Fine

13. Lullaby (English Ver.)

14. Lullaby (Chinese Ver.)

15. Lullaby (Spanish Ver.)

16. Lullaby (Inst.)





Giới thiệu

Vào lúc 6h chiều ngày 3/12 (theo giờ địa phương), 7 chàng trai nhóm nhạc thần tượng GOT7 đến từ công ty giải trí JYP đã chính thức “đổ bộ” trở lại làng nhạc với album mới toanh mang tên “Present : YOU &ME”.





Màn comeback bất ngờ của GOT7 nhanh chóng nhận sự được quan tâm đặc biệt từ cộng đồng yêu Kpop ở cả trong lẫn ngoài nước. Bởi không lâu trước đó, nhóm vừa kết thúc quá trình quảng bá album mini “Eyes On You” và album hoàn chỉnh thứ 3 “Present: YOU”, lần lượt vào tháng 3 và tháng 9 năm nay. Như vậy, lần trở lại này chỉ sau đúng 3 tháng, kể từ khi GOT7 phát hành album mới nhất và thu được những thành tích ấn tượng.





Sản phẩm comeback lần này của GOT7 là album repackage “Present : YOU &ME”. Trong đó “Present” là món quà, “YOU” ý chỉ người hâm mộ và “ME” là các thành viên trong nhóm. Như vậy ý nghĩa của tên album là: “Món quà lớn nhất của GOT7 chính là các fan hâm mộ”. Do đó, album này là một sản phẩm cực kỳ hoành tráng, được chia làm hai đĩa CD. Đĩa một gồm 12 ca khúc và đĩa hai gồm 16 ca khúc, với tập hợp đầy đủ những bản hit đã làm nên thành công cho nhóm trong suốt năm 2018.





Nếu như điểm thu hút nhất của CD2 là ca khúc chủ đề “Lullaby” (Bài hát ru) đã từng “nổi đình nổi đám” vào tháng 9 trước đó nhờ hàm chứa những cảm xúc tình yêu đầy ngọt ngào và hạnh phúc, thì CD1 cũng hấp dẫn không kém bởi ca khúc chủ đề mới toanh “Miracle”. Trái ngược với các bài hát Dance Pop vui tươi thường thấy, trong bài hát này GOT7 đã thay đổi sang phong cách nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn khi kể về cuộc hành trình tựa như “kỳ tích” của mình kể từ khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc. Qua đó, nhóm cũng muốn gửi lời tri ân đến cộng đồng người hâm mộ, bởi nếu không có sự cổ vũ nhiệt tình của các fan, chắc chắn sẽ không có GOT7 như ngày hôm nay.