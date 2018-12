Châu Âu kêu gọi Hàn Quốc phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế

Việc Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Hàn Quốc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), mang hai thông điệp lớn. Đầu tiên, điều này phản ánh bối cảnh quốc tế đang ngày càng khó hơn để có thể trì hoãn phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO. Thứ hai là vấn đề tương tự này cũng có thể xảy ra đối với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc với các nước khác.





Quy trình giải quyết tranh chấp

Vấn đề là trong Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU có quy định về “Thương mại và phát triển bền vững”, trong đó nêu rõ nghĩa vụ của hai bên trong việc nỗ lực phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế. Sau khi FTA Hàn-EU phát huy hiệu lực vào năm 2011, Liên minh châu Âu đã liên tục yêu cầu Seoul phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO. Quy trình giải quyết tranh chấp có thể sẽ diễn ra trong tháng 1 năm sau, bắt đầu với các bước thảo luận liên Chính phủ. Nếu Chính phủ song phương vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề thông qua thảo luận, thì vụ việc sẽ được chuyển sang cho “Ủy ban thương mại và phát triển bền vững”. Ủy ban này gồm các thành viên là các quan chức cấp cao của Chính phủ hai nước có tranh chấp. Nếu ủy ban này vẫn chưa thể giải quyết được tranh chấp, Ban hội thẩm (panel) gồm các chuyên gia sẽ được thành lập, và thông qua báo cáo gồm những nội dung khuyến cáo. Để đi đến bước giải quyết cuối cùng này, hai bên phải mất đến khoảng 8 tháng.





Hàn Quốc chính thức gia nhập Tổ chức lao động quốc tế 27 năm trước, nhưng vẫn chưa phê chuẩn 4 trong số 8 công ước quan trọng của tổ chức này. Trong đó, Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức, Công ước số 98 về áp dụng các nguyên tắc về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, đều có những nội dung công nhận một cách rộng rãi quyền tự do được gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động. Từ trước đến nay, các thời Chính phủ Hàn Quốc đều hứa hẹn sẽ phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO, nhưng vẫn không thể tiến hành được do vấp phải sự phản đối của giới kinh doanh. Bởi nếu phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO, thì Hàn Quốc cũng phải sửa đổi các luật liên quan tới lao động trong nước cho phù hợp. Giới kinh doanh lo ngại điều này sẽ khiến cho các công đoàn lao động có sức ảnh hướng lớn hơn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những lo ngại trên của giới kinh doanh có phần hơi “thái quá”.





Quy định về điều kiện lao động trong các FTA

Chương “Thương mại và phát triển bền vững” trong Hiệp định thương mại tự do Hàn-EU bao gồm các tiêu chuẩn về môi trường lao động vì mối quan hệ giao thương bền vững. Gần đây, người tiêu dùng trên toàn thế giới khi mua một sản phẩm của nước ngoài, thường có xu hướng xét tới các yếu tố sản xuất có đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường lao động hay không. Xu thế này cũng được phản ánh trong các Hiệp định thượng mại tự do. Trong số 16 Hiệp định thương mai tự do Hàn Quốc đã ký kết, thì 9 hiệp định là có bao gồm các điều khoản quy định về lao động. Do đó, vấn đề phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế có thể sẽ được nêu ra bất cứ khi nào trong các FTA giữa Hàn Quốc với các nước khác. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng nếu vấn đề này được giải quyết ổn thỏa thì sẽ giúp ích cho việc xuất khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc ra thị trường có mức kỳ vọng về lao động cao như châu Âu.