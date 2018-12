Công ty SCOTRA – Doanh nghiệp cung cấp hệ thống sản xuất điện mặt trời nổi trên mặt nước

© SCOTRA

Giành được dự án quốc gia có quy mô 27 tỷ won





Với nỗ lực nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đạt được được những bước tiến thần kỳ trong vòng 30 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô, màn hình hiển thị và pin năng lượng. Để kỷ niệm những dấu mốc quan trọng của các doanh nghiệp và trưng bày những công nghệ đầy triển vọng, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tổ chức Triển lãm công nghệ (Korea Tech Show) thường niên tại Seoul từ ngày 5/12 đến 7/12. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số doanh nghiệp nổi bật tại triển lãm Korea Tech Show 2018. Doanh nghiệp đầu tiên là SCOTRA, đơn vị cung cấp hệ thống sản xuất điện mặt trời nổi. Sau đây, Giám đốc Lee Jong-mok của SCOTRA sẽ giới thiệu về công ty.





Chúng tôi tham gia vào thị trường hệ thống nổi vào năm 2004 khi phát triển một thiết bị cần thiết để neo đậu các du thuyền gọi là General Float. Hiện nay, chúng tôi đang phụ trách một dự án xây dựng hệ thống điện mặt trời nổi trên mặt nước. Đây là dự án lớn, kéo dài trong vòng 5 năm, có kinh phí lên tới 27 tỷ won (24 triệu USD), với sự tham gia của 15 tổ chức, trong đó có 3 viện nghiên cứu được hỗ trợ từ Chính phủ, 3 trường đại học, cùng một vài doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Viện kế hoạch và giám sát công nghệ năng lượng Hàn Quốc (KIETEP), cơ quan thẩm định dự án của Chính phủ, đến thời điểm này, chưa từng có công ty nhỏ nào được đóng vai trò chủ quản dự án có trị giá hơn 10 tỷ won (khoảng 9 triệu USD).





Hoàn công hệ thống FPV (mô hình quang điện nổi) đầu tiên trên thế giới





Khởi đầu với các hệ thống nổi, sở hữu công nghệ của riêng mình, SCOTRA đã tích lũy kiến thức chuyên môn và trở thành doanh nghiệp chủ chốt cung cấp các hệ thống nổi và hệ thỗng giãn nước tại Hàn Quốc. Ông Lee Jong-mok chia sẻ.





Nhiều người có thể dễ dàng hình dung các hệ thống pin mặt trời được đặt trên mái của các tòa nhà, trên ruộng hay trên rừng. Trên thực tế, đa phần các hệ thống phát điện mặt trời được xây dựng như vậy. Mô hình quang điện nổi là việc đặt các tấm pin mặt trời trên bề mặt nước như đập chứa, hồ chứa hay đầm. Chỉ cần phát triển 5% những bề mặt nước hiện có thì năng lượng mặt trời có thể thay thế cho 5 lò phản ứng điện hạt nhân. Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc đã thực hiện nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ sản xuất điện trên mặt đầm trong khoảng 12-13 năm. Năm 2012, chúng tôi đã hợp tác với Tổng công ty này để ra mắt mô hình quang điện nổi (FPV) thương mại đầu tiên trên thế giới, với công suất phát điện 500kW trên đập Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang.





Công nghệ neo đậu đẳng cấp thế giới





Theo một báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB), có hơn 400.000 km2 hồ chứa nhân tạo trên thế giới có thể lắp đặt quang điện nổi. Nếu sử dụng 1% diện tích bề mặt này để phát điện thì sẽ có công suất phát điện là 400 GW, gấp 400 lần công suất của toàn bộ hệ thống điện mặt trời đặt trên đất liền, theo thống kê được đưa ra năm 2000. Ngoài ra, khi được xây dựng trên các đập thủy điện, các hệ thống điện mặt trời này có thể nâng cao hiệu quả của các nhà máy thủy điện và giúp chúng vận hành một cách linh hoạt hơn. Tuy nhiên, xây dựng hệ thống điện mặt trời trên mặt nước là nhiệm vụ không hề đơn giản, đòi hỏi công nghệ cao để cố định, neo đậu các tấm pin trên bề mặt nước một cách chắc chắn. SCOTRA rất đáng được khen ngợi vì đã sở hữu công nghệ ưu việt này và đã đi tiên phong, đồng thời tự hào là một trong những công ty sở hữu công nghệ neo đậu tốt nhất thế giới. Giám đốc Lee Jong-mok giải thích thêm.





Hệ thống nổi trên mặt nước thường bị sóng đánh, rung lắc mạnh, đòi hỏi một hệ thống gia cố vững chắc. Sản phẩm của chúng tôi giải quyết được bài đoán đó. Thông thường, các dây neo đậu buộc vào cấu trúc cố định ở mực nước cao nhất, nên khi mực nước hạ xuống, dây neo bị lỏng, khiến hệ thống lắc lư trong gió. Bởi vậy, yêu cầu cốt lõi là giảm thiểu chuyển động này và giữ cho các tấm pin năng lượng mặt trời hướng thẳng lên phía mặt trời để đạt được hiệu suất điện năng cao nhất. Đây cũng chính là công nghệ neo đậu cốt lõi. Ngoài hệ thống điện mặt trời nổi, chúng tôi cũng đã xây dựng khoảng 1.200 hệ thống nổi khác. Chúng tôi tự tin khẳng định SCOTRA hiện đang sở hữu năng lực công nghệ neo đậu đẳng cấp thế giới.





Giành được đơn đặt hàng cho nhà máy điện nổi tại Đài Loan





Thân phao và thiết bị neo đậu chưa phải là tất cả đối với một hệ thống quang điện nổi. Hệ thống này còn đòi hỏi những vật liệu chống ăn mòn trong môi trường nước mặn, công nghệ nối các tấm pin năng lượng mặt trời, công nghệ khớp nối giúp hệ thống bền vững hơn. Để giải quyết bài toán đó, công ty đã phát triển một loại vật liệu đặc biệt chống ăn mòn, áp dụng công nghệ xử lý của riêng mình với vật liệu hợp kim do nhà sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc POSCO cung cấp. Nhờ đó, công ty đã tạo ra các thiết bị nổi hoạt động ngay cả trong điều kiện sóng to, gió lớn. Minh chứng là khi cơn bão Bolaven đổ bộ vào Hàn Quốc tháng 8 năm 2012 với sức gió lên tới 40m/giây, song hệ thống điện mặt trời nổi ở đập Hapcheon vẫn đứng vững. Sở hữu công nghệ ưu việt, SCOTRA đang chiếm tới 67% thị phần thiết bị phục vụ hệ thống điện mặt trời nổi trong nước. Không chỉ vậy, Công ty đã tiến vào thị trường Nhật Bản năm 2012 và ký được hợp đồng xây dựng hệ thống nổi cho 5 đập chứa ở Đài Loan. Ông Lee Jong-mok chia sẻ thêm.





Hàn Quốc đã xây dựng hệ thống sản xuất quang-điện nổi tại ba đập chứa trong nước, và SCOTRA đã giành được cả ba đơn đặt hàng đó. Tương tự như Hàn Quốc, Đài Loan cũng khá nhạy cảm với mức nước tại các đập chứa, vì đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt. Do đó, khi xây dựng hệ thống tại Đài Loan, chúng tôi phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau, như tiêu chuẩn nước uống, phương pháp xây dựng cũng như biến động mực nước. Trong trường hợp của đập Hapcheon, chênh lệch mực nước lúc đỉnh và đáy lên tới 39m. Để so sánh, mực nước thủy triều dao động ở biển Tây (Hàn Quốc) cũng chỉ là 9m, trong khi mực nước dao động ở biển Đông thậm chí chỉ là 3-4m. Nhiều người đặt câu hỏi là liệu các hệ thống nổi có thực sự an toàn khi mực nước dao động quá lớn đến như vậy. Một công ty Đài Loan cũng có mối quan tâm tương tự, đã tìm đến công ty chúng tôi, và đã ngay lập tức đưa ra cái gật đầu hợp tác khi chứng kiến công nghệ và sản phẩm mà chúng tôi đã sở hữu.





Tham vọng và thách thức trước mắt





Tên công ty SCOTRA lấy ý tưởng từ tên một con tàu buôn cùng tên của Anh đã phát hiện ra một dải san hô hóa thạch Ieo, một hòn đảo nhỏ dưới đáy biển ở phía Nam đảo Jeju, vốn thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, vào năm 1900. Giống như con tàu buôn của Anh đã chứng minh được sự tồn tại của hòn đảo huyền thoại, SCOTRA có mục tiêu xây dựng các hệ thống trên mặt nước và chứng minh cho cả thế giới về sự tồn tại của chúng. Không ngại khó khăn, dám đương đầu với thất bại, SCOTRA đang tiếp tục phát triển công nghệ, với tham vọng tạo ra một thế giới nổi. Giám đốc Lee Jong-mok khẳng định.





Theo dữ liệu thống kê, mặt nước còn an toàn hơn đất liền. Do đó, ngoài hệ thống điện mặt trời nổi, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng các ngôi nhà nổi, thị trận nổi hay thậm chí một thành phố nổi. Đây là ước vọng lớn nhất và xa nhất của chúng tôi.