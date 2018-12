Nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ kinh tế mới của Chính phủ Hàn Quốc

© YONHAP News

Ra mắt “bộ sậu” kinh tế mới với chủ trương “cải cách ổn định”





Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in mới đây đã ra mắt “bộ sậu” kinh tế thứ hai sau 18 tháng cầm quyền. Ngày 12/12 vừa qua, Tổng thống Moon đã có một cuộc họp với ông Hong Nam-ki, người mới được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính hai ngày trước đó. Năm ngày sau, Tổng thống Moon Jae-in đã đích thân chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng liên quan đến vấn đề kinh tế, để thảo luận về chính sách kinh tế vĩ mô năm 2019. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, Giáo sư Choi Jin-bong, từ trường Đại học SungKongHoe, sẽ phân tích về những nhiệm vụ của đội ngũ kinh tế mới của Chính phủ, đặc biệt là các đối sách cấp thiết trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay. Trước hết, Giáo sư Choi Jin-bong lý giải tại sao Chính phủ lại công bố đội ngũ phụ trách kinh tế mới.





Cùng với những bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, sự bất đồng quan điểm trong chính nội bộ đội ngũ phụ trách kinh tế của Chính phủ, cũng khiến dư luận hết sức lo ngại. Theo tôi, để nhanh chóng dập tắt nỗi lo ngại này, Chính phủ đã công bố đội ngũ phụ trách kinh tế mới. Cụ thể, ông Hong Nam-ki đã được bổ nhiệm làm phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, trong khi ông Kim Soo-hyun với cương vị Chánh văn phòng chính sách Phủ Tổng thống, sẽ hỗ trợ ông Hong. Trên thực tế, đội ngũ phụ trách kinh tế trước đây có hai vị quan chức ngang cấp, nên hay xảy ra những tranh cãi, bất đồng nội bộ. Với việc chuyển sang hệ thống phân cấp mới, ông Hong Nam-ki được trao nhiều quyền hơn, nhằm chủ động hoạch định các chính sách phù hợp và hiệu quả hơn.





Những con số kinh tế không mấy khả quan





Phương châm của đội ngũ kinh tế nhiệm kỳ thứ hai là “cải cách ổn định”, phản ánh quyết tâm của Chính phủ nhằm xoa dịu nỗi lo của dân chúng về mâu thuẫn nội bộ giữa các nhóm và đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn. Bởi thực tế, nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng khi những chỉ số kinh tế không mấy khả quan. Ông Choi Jin-bong phân tích.





Các chỉ số kinh tế không mấy sáng sủa đang cho thấy thực trạng khá ảm đạm của nền kinh tế Hàn Quốc. Theo báo cáo quý IV của Viện phát triển Hàn Quốc, kinh tế Hàn Quốc dự kiến chỉ tăng trưởng 2,6% trong năm 2018 và 2,5% trong năm 2019, tức là thấp hơn 0,2% so với mức dự báo của cơ quan này trong quý III. Các tổ chức quốc tế cũng có chung nhận định. Thậm chí, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s còn đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc chỉ là 2,5% cho năm nay và 2,3% cho năm tới. Các con số này rõ ràng là thấp hơn nhiều so với mức dự báo của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) là 3,3% cho năm nay và 2,9% cho năm tới. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tốc độ tăng trưởng tiềm năng cũng đang ở mức thấp, trở thành một gánh nặng rất lớn cho nền kinh tế.





“Bộ sậu” kinh tế mới trước bài toán chế độ làm việc tối đa 52 giờ/tuần và tăng lương tối thiểu





Nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với nguy cơ rơi vào thời kỳ suy thoái. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, sản lượng công nghiệp tháng 9 đạt mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm, kể từ tháng 3 năm 2013. Tiêu dùng vừa mới phục hồi nhẹ trong 3 tháng liên tiếp, cũng đã quay trở lại với tình trạng trì trệ. Doanh số bán lẻ trong tháng 9 đã giảm 2,2% so với tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, tình trạng việc làm thậm chí còn tồi tệ hơn. Mặc dù trong tháng 11, số lượng việc làm mới đã tăng 165.000 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng những công việc mới trong lĩnh vực chế tạo lại giảm liên tục trong 8 tháng liên tiếp. May mắn là xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ đã giúp phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, thực trạng phía trước đội ngũ kinh tế mới của Chính phủ là không mấy sáng sủa, trong đó có vấn đề chế độ lương tối thiểu đang gây nhiều tranh cãi. Giáo sư Choi Jin-bong đánh giá.





Cộng đồng doanh nghiệp không mấy hài lòng với hai chính sách chính của Chính phủ là chế độ giờ làm việc tối đa 52 giờ/tuần và vấn đề tăng lương tối thiểu. Bởi thực tế, hai chính sách này đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ. Theo tân Phó thủ tướng Hong Nam-ki, cần phải tiếp cận hai vấn đề gây tranh cãi này một cách linh hoạt hơn, mặc dù Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi phương châm tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo. Điển hình là cuộc thảo luận mở rộng mức trần của chế độ giờ làm việc linh hoạt, hiện là 3 tháng thành 6 tháng đang được tiến hành.





Đối sách nào cho tình hình hiện nay?





Trong cuộc họp các bộ trưởng liên quan đến kinh tế do đích thân Tổng thống Moon Jae-in chủ trì ngày 17/12, Chính phủ đề ra định hướng chính sách kinh tế nhằm kích thích nền kinh tế với trọng tâm là giải ngân sớm 70% ngân sách vào nửa đầu năm 2019, trong đó đặc biệt ưu tiên tạo ra các việc làm chất lượng. Quốc hội đã phê duyệt phương án ngân sách năm 2019 của Chính phủ là 469.570 tỷ won (419 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay. Trên thực tế, tính đến nay, tỷ lệ sử dụng trước ngân sách trong năm 2014 và 2015 chỉ lần lượt là 65,4% và 68%. Theo nhận định của Phó thủ tướng Hong Nam-ki, Chính phủ cần bơm tiền sớm để kích thích nền kinh tế, từ đó lôi kéo đầu tư của khu vực tư nhân. Tức Chính phủ muốn sử dụng chính sách tài khóa chủ động để vực dậy nền kinh tế đang suy thoái. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, ngoài việc giải ngân ngân sách sớm, Chính phủ cũng phải tập trung tìm ra các giải pháp tăng trưởng sáng tạo. Giáo sư Choi Jin-bong nhận định.





Đội ngũ phụ trách kinh tế mới của Chính phủ đang đứng trước nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, bất kỳ thành tích nào cũng có thể nhận được sự tán thưởng. Vì thế, “bộ sậu” mới cần tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng sáng tạo, với nền tảng cơ bản là chính sách tăng trưởng kinh tế lấy thu nhập làm chủ đạo. Cụ thể, Chính phủ cần lắng nghe các doanh nghiệp và giải quyết vấn đề của họ. Một số ngành công nghiệp chủ chốt của Hàn Quốc đã mất đi động lực tăng trưởng, do đó, Chính phủ cần tạo ra “cỗ máy tăng trưởng” mới thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp triển vọng, giàu tiềm năng. Đặt nền tảng vững chắc cho tương lai là nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ phụ trách kinh tế mới của Chính phủ.





Trong lễ nhậm chức ngày 11/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hong Nam-ki đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của “kết quả” trong các chính sách kinh tế, chính là làm sao để đưa nền kinh tế Hàn Quốc vượt qua chặng đường ghồ ghề, đầy chông gai hiện nay.