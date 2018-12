Phiên họp Quốc hội bất thường tháng 12

Thảo luận sửa đổi cơ chế bầu cử

Nội dung trọng tâm của phiên họp Quốc hội Hàn Quốc bất thường khai mạc ngày 17/12 chính là vấn đề sửa đổi cơ chế bầu cử, xoay quanh cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Quốc hội đã nhất trí sẽ tiến hành sửa đổi cơ chế bầu cử vào tháng 1 năm sau, song chính giới dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn để đi đến thống nhất các nội dung tranh cãi. Thỏa thuận giữa phe cầm quyền và phe đối lập cho rằng các bên sẽ tích cực xem xét các phương án cụ thể liên quan đến cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri, song không đề cập nội dung hoặc phương án cụ thể là gì. Ba đảng đối lập là Tương lai Chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý đặt hết sự sống còn vào chế độ bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Ba đảng trên đã tiến hành biểu tình tuyệt thực trong suốt 10 ngày mới có được thỏa thuận giải quyết vấn đề này trong tháng 1. Tuy nhiên, lập trường giữa đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội Hàn Quốc tự do lại khác nhau. Đầu tiên, ba đảng đối lập cho rằng phải tiến hành thực hiện nguyên tắc “100% hỗn hợp”, phân bố số ghế nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng. Do khả năng thắng cử của ứng cử viên ba đảng này ở các khu vực bầu cử là không cao, nên việc phân bổ số ghế sẽ thuận lợi hơn nếu dựa theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng ở từng khu vực. Chính sách của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là cơ chế bầu cử nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng dựa trên danh sách ứng cử viên ở từng khu vực, song phương thức phân bổ ghế nghị sĩ lại khác. Nếu áp dụng nguyên tắc “100% hỗn hợp” thì đảng Dân chủ đồng hành có khả năng cao sẽ không có được nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng. Do sẽ có nhiều người thắng cử ở khu vực, nên ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cuối cùng cũng sẽ vào tay của các đảng khác. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do cũng bày tỏ thái độ không ủng hộ cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của đảng, và hiện nội bộ đảng vẫn chưa thảo luận cụ thể vấn đề này. Do đó, việc sửa đổi cơ chế bầu cử mới chỉ dừng lại ở mức “xem xét áp dụng”, chứ trên thực tế sẽ khó sớm có thêm bước tiến triển.





Tranh cãi về các dự thảo khác

Việc tổ chức điều tra liên quan đến tiêu cực trong tuyển dụng ở cơ quan Nhà nước cũng là một trong những vấn đề có thể châm ngòi cho những mâu thuẫn trong chính giới. Bởi chính giới đang có những lập trường trái ngược nhau về đối tượng và phạm vi điều tra. Vấn đề nới rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt cũng là một vấn đề tranh cãi khó có thể tháo gỡ. Mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt là vấn đề tăng thời gian làm việc ở mức bình quân được tính trong thời gian lao động, nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí nhân công cho các chủ sử dụng lao động, do áp dụng chế độ tuần làm việc 52 tiếng. Bởi nếu mở rộng thời gian áp dụng chế độ này, thời gian làm tăng ca được công nhận sẽ bị giảm đi. Thỏa thuận lần này của chính giới là sẽ tham khảo ý kiến của Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động để giải quyết vấn đề. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành yêu cầu cần cho Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động có đủ thời gian để hoàn tất thảo luận. Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng ủy ban này cần phải nhanh chóng thảo luận dứt điểm vấn đề trên. Ngoài ra, dự kiến trong phiên họp Quốc hội lần này cũng sẽ nổ ra tranh cãi về sửa đổi ba luật liên quan đến trường mẫu giáo là dự Luật giáo dục trẻ em, dự Luật cung cấp bữa ăn tại trường học và dự Luật trường học tư thục, gồm những nội dung chính sách ngăn ngừa tình trạng tiêu cực về kế toán và tăng cường hình phạt đối với các trường mẫu giáo tư.