Laberinto (UP10TION)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : UP10TION (업텐션)

Tên album / Đĩa đơn : Laberinto

Ngày phát hành : 06/12/2018





Ca khúc

01. Laberinto

02. Blue Rose

03. Burning

04. Turn Up The Night

05. Midnight

06. Happy Birthday

07. With You





Giới thiệu

Hòa cùng cơn lốc trở lại của các nhóm thần tượng trong tháng cuối năm, 10 chàng trai với 10 phong cách khác nhau của UP10TION cũng đã đánh dấu sự trở lại của mình với album mini mới mang tên “Laberinto” vào ngày 6/12 vừa qua, sau khoảng gần 4 tháng kể từ khi sản phẩm đặc biệt “SPECIAL PHOTO EDITION” được phát hành vào tháng 8 năm nay.





Album mới của UP10TION gồm có 7 bài hát là “Laberinto”, “Blue Rose”, “Burning”, “Turn Up The Night”, “Midnight”, “Happy Birthday” và “With You” được sáng tác theo nhiều thể loại khác nhau, song chủ yếu vẫn bám sát vào hai chủ đề chính là “Crime” (Tội ác) và “Clue” (Manh mối). Do đó, cả 7 bài hát mới của UP10TION trong lần trở lại này đều có giai điệu mạnh mẽ, đậm chất nam tính, đặc biệt là bài hát chủ đề “Blue Rose”. Với ca khúc này, UP10TION đã mang đến cho cộng đồng người hâm mộ một diện mạo mới khi lần đầu tiên thử sức mình ở thể loại Hiphop kết hợp EDM sôi động và dồn dập, qua đó thể hiện tâm trạng đau khổ của một người đàn ông dù đã bị tổn thương quá nhiều, song vẫn không thể buông bỏ được tình yêu của mình.





Bên cạnh đó, ca khúc b-side “With You” cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém. Tuy không sở hữu giai điệu bắt tai và cá tính như bài hát chủ đề “Blue Rose”, nhưng lại có lời ca hết sức ý nghĩa do chính thành viên BIT-TO tự sáng tác, mang nội dung thể hiện lời cảm ơn chân thành mà UP10TION muốn gửi đến cộng đồng fan hâm mộ, những người đã luôn đồng hành và sát cánh cùng nhóm trong suốt hơn ba năm hoạt động trong ngành giải trí.