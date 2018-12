Wanna One tổ chức concert cuối cùng

© YONHAP News

Sau một tháng tích cực quảng bá ca khúc “봄바람” (Gió xuân), các chàng trai tài năng nhóm Wanna One lại tiếp tục gửi đến cộng đồng fan hâm mộ món quà ý nghĩa, bằng việc lên kế hoạch tổ chức một sân khấu âm nhạc hoành tráng mang tên “Therefore” trong 4 ngày từ 24/1 đến 27/1/2019. Vé tham dự concert của Wanna One sẽ chính thức được mở bán từ 20h giờ ngày 26/12 đến 20h ngày 27/12 (theo giờ địa phương).





Được biết, buổi biểu diễn này sẽ là dịp cuối cùng 11 chàng trai Wanna One được cùng nhau xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Ngay sau khi kết thúc 4 đêm diễn “Therefore”, 11 thành viên Wanna One sẽ quay trở về công ty quản lý của mình và tiếp tục hoạt động với tư cách là thực tập sinh tại đây.





Wanna One là nhóm nhạc dự án được thành lập từ chương trình âm nhạc thực tế “Produce 101” phiên bản nam của kênh truyền hình Mnet, phát sóng vào tháng 4 năm 2017. 11 thành viên của Wanna One là những người chiến thắng cuối cùng sau 4 tháng tranh tài quyết liệt cùng 90 chàng trai khác đến từ nhiều công ty giải trí lớn nhỏ khác nhau như CUBE Entertainment, Pledis Entertainment, Brand New Music, Fantagio…





Wanna One chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc hồi tháng 8 năm 2017 và hoạt động trong một năm 4 tháng với 5 đợt quảng bá. Sau khi những hoạt động này kết thúc, 11 thành viên Wanna One sẽ quay trở về công ty quản lý của mình như trước đây.