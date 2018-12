Countdown + Beautiful (Amber)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Amber (엠버)

Tên album / Đĩa đơn : Countdown + Beautiful

Ngày phát hành : 30/11/2018





Ca khúc

01. Countdown (Feat. LDN Noise)

02. Beautiful (English Ver.)





Giới thiệu

Vào ngày 30/11 vừa qua, Amber – thành viên cá tính của nhóm nhạc nữ f(x) đã chính thức tung lên kệ đĩa sản phẩm cá nhân mới nhất của mình mang tên “Countdown + Beautiful”.





Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Amber đánh lẻ, vì trước đó, cô nàng đã từng phát hành một số đĩa đơn và album mini với các ca khúc do cô tự sáng tác nằm trong dự án âm nhạc Station của nhà SM – công ty chủ quản của nữ ca sĩ.





Kể từ đó, danh tiếng và tài năng của Amber đã được giới truyền thông và công chúng công nhận qua các bài hát như “SHAKE THAT BRASS” trong album mini solo đầu tay được phát hành vào năm 2015, “Borders”, “On My Own” và “Need To Feel Needed” trong đĩa đơn phát hành vào năm 2016, cùng với một số ca khúc mới như “Lower” và “White Noise” vừa được công bố rộng rãi vào tháng Một và tháng 8 năm nay .





Đa số các sản phẩm của Amber đều do chính tay cô nàng tự sáng tác và sản xuất. Và tất nhiên, đĩa đơn comeback lần này cũng không phải là ngoại lệ. Hai ca khúc thuộc đĩa đơn là “Countdown” và “Beautiful” vẫn mang đậm phong cách cá tính và gai góc “rất Amber”. Tuy nhiên, so với ca khúc chủ đề “Countdown” gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những giai điệu đầu tiên nhờ chất nhạc điện tử EDM bắt tai, thì ca khúc “Beautiful” lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng hơn khi được phối với một chút Acoustic ấm áp, chứa đựng câu chuyện của chính bản thân Amber, giúp cô có thể là chính mình, làm những điều mình thích và tự do thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân. Đặc biệt, bài hát này còn được Amber thu âm theo phiên bản tiếng Anh, với hy vọng khán thính giả Hàn Quốc và quốc tế có thể hiểu trọn những thông điệp cổ vũ, khích lệ mà nữ ca sĩ muốn truyền tải qua bài hát.