Rà soát tình hình để đối phó với việc Mỹ tăng lãi suất

Việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất đã khiến chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ đạt mức cao nhất 0,75%. Chính phủ Hàn Quốc nhận định đây là mức vẫn có thể chấp nhận được, song gánh nặng nợ hộ gia đình lại trở thành một mối lo ngại lớn.





“Lãi suất của Mỹ tăng ở mức vẫn có thể chấp nhận được”

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra lập trường lạc quan một cách cẩn trọng. Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol khẳng định “việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản không phải là một điều nằm ngoài dự đoán”, song điều đáng quan tâm hơn là tốc độ tăng lãi suất của Washington trong thời gian tới. Nếu tốc độ tăng lãi suất của Mỹ diễn ra chậm hơn thì sẽ hạn chế được những tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới, khi các nước có thêm thời gian để vận hành chính sách tiền tệ. Đương nhiên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng có thể kỳ vọng có thêm thời gian để điều chỉnh chính sách tiền tệ đang bị dồn ép do mức chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ ngày càng tăng. Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 19/12 đã quyết định tăng lãi suất cơ bản lần thứ tư trong năm nay, và điều chỉnh kế hoạch tăng lãi suất từ ba lần xuống còn hai lần trong năm sau.

Theo đó, Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã mở cuộc họp khẩn cấp để xem xét xu hướng thị trường tài chính trong nước sau khi Mỹ tăng lãi suất. Trong cuộc họp, Ủy ban giám sát tài chính nhận định rằng thị trường tài chính trong và ngoài nước có sự biến động lớn, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp đối phó một cách nghiêm ngặt với tình trạng xáo động của thị trường. Trong cuộc họp tài chính và kinh tế vĩ mô, nơi tập trung hầu hết các cơ quan tài chính tại Hàn Quốc, giới tài chính đưa ra nhận định rằng lãi suất của Mỹ tăng nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, và cam kết sẽ có các biện pháp đối phó chặt chẽ trước những yếu tố bất an.





Rủi ro nợ hộ gia đình tăng cao

Tuy nhiên, nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc được đánh giá là đã trở nên nghiêm trọng hơn. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tiến hành nâng lãi suất cơ bản vào tháng 11 vừa qua. Bởi theo thời gian, việc lãi suất của Mỹ tăngsẽ được phản ánh trong lãi suất cho vay. Theo thống kê, nợ hộ gia đình tính đến cuối Quý III năm nay đã đạt đến mốc 1.514.400 tỷ won (1.339,1 tỷ USD). Nợ hộ gia đình trở thành mối lo ngại lớn nhất là bởi tốc độ nợ tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu nhập. Trong bối cảnh này, nếu tiếp tục tăng lãi suất thì gánh nặng nợ hộ gia đình sẽ tăng theo cấp số nhân. Các cơ quan tài chính ước tính có khoảng hơn 1,27 triệu hộ gia đình đang có nguy cơ khủng hoảng do phải trả tiền vay cả gốc lẫn lãi lớn, trong số đó có hơn 340.000 hộ gia đình ở mức khủng hoảng trầm trọng. Bên cạnh đó, còn một mối lo ngại lớn nữa là tình trạng vay vốn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang tăng nhanh chóng do tình hình kinh tế trì trệ.