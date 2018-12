Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

ⓒYONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 17/12 vừa qua đã mở phiên họp toàn thể và thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 14 liên tiếp. Tuy nhiên, trong năm nay, vấn đề nhân quyền miền Bắc không được thảo luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, sau 4 năm liên tiếp thảo luận về vấn đề này.

Nghị quyết nhân quyền miền Bắc





Nội dung nghị quyết năm nay gần như tương tự so với nội dung nghị quyết năm ngoái, ngoại trừ nội dung hoan nghênh cục diện đối thoại tích cực về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Đại hội đồng Liên hợp quốc nhận định: tình hình nhân quyền tại miền Bắc không có tiến triển gì đặc biệt. Nghị quyết chỉ trích các hành vi xâm phạm nhân quyền đã diễn ra tại miền Bắc suốt một thời gian dài và vẫn đang tiếp diễn một cách có tổ chức và trên diện rộng, hối thúc Bình Nhưỡng ngay lập tức dừng các hành vi này. Cụ thể, dự thảo nghị quyết đã chỉ rõ các hành vi xâm hại nhân quyền như tra tấn tù nhân, đối xử vô nhân đạo, xử tử công khai, bắt giam vô cớ không qua xét xử, cưỡng ép lao động. Tất cả các hành vi này đều từng được chỉ ra trong báo cáo của Ủy ban điều tra nhân quyền Liên hợp quốc (COI) vào năm 2014. Nghị quyết khuyến cáo Bắc Triều Tiên xem xét kết luận và hạng mục khuyến nghị của Ủy ban điều tra nhân quyền, có biện pháp xử lý thích hợp để truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Ủy ban điều tra nhân quyền Liên hợp quốc từng khuyến nghị Hội đồng bảo an đưa vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên lên xét xử tại Tòa án hình sự quốc tế (ICC), trừng phạt “người chịu trách nhiệm cao nhất” vì hành vi vô nhân đạo, trên thực tế là muốn truy cứu trách nhiệm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc hối thúc về việc đưa vấn đề nhân quyền miền Bắc lên Tòa án hình sự quốc tế và truy cứu “người chịu trách nhiệm cao nhất”. Ngoài ra, nghị quyết cũng khuyến nghị Hội đồng bảo an tiếp tục thảo luận về tình hình nhân quyền miền Bắc trong thời gian tới. Lần này, Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng đề cập tới vấn đề người lao động miền Bắc ở nước ngoài, trích lại nội dung trong nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua hồi tháng 12 năm ngoái, yêu cầu các nước trục xuất người lao động miền Bắc về nước trong vòng hai năm.

Hội đồng bảo an không thảo luận về nhân quyền Bắc Triều Tiên





Tuy nhiên, trong năm nay, Hội đồng bảo an sẽ không tiến hành thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Mỹ đã đề xuất thảo luận về vấn đề này tại Hội đồng bảo an, nhưng không nhận được đủ ý kiến tán thành từ các nước thành viên. Để có thể thảo luận về vấn đề này, cần phải có trên 9 trong số 15 quốc gia thành viên Hội đồng bảo an đồng ý, nhưng trên thực tế chỉ có 8 nước tán thành đề xuất của Mỹ. Washington khẳng định sẽ tiếp tục xúc tiến đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm sau, quyết tâm cải thiện vấn đề nhân quyền tại miền Bắc. Đề xuất của Mỹ không giành đủ được số ý kiến ủng hộ là bởi trong năm nay, Nhật Bản, một nước vốn rất tích cực trong việc thảo luận về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, đã không còn là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, trong khi một số thành viên mới lại là các quốc gia có tư tưởng phản đối phương Tây, không tán thành việc thảo luận vấn đề nhân quyền miền Bắc. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên. Gần đây, Washington thậm chí còn bổ sung biện pháp cấm vận khi đưa nhân vật quyền lực thứ hai của miền Bắc là Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae, vào danh sách trừng phạt với cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Ý nghĩa và triển vọng





Nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên đã được thông qua với sự nhất trí toàn diện của các nước thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc mà không cần tiến hành biểu quyết. Trước đó, các nghị quyết tương tự cũng từng được thông qua với sự nhất trí toàn diện vào năm 2012, 2013, và từ năm 2015 tới nay, cho thấy cộng đồng quốc tế đều thống nhất rằng chính quyền miền Bắc cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền. Về phần mình, Bắc Triều Tiên phản đối quyết liệt nghị quyết này, tương tự như mọi năm. Tuy nhiên, nhân quyền đang được coi là một giá trị phổ quát của nhân loại và các nước đều có xu hướng yêu cầu đảm bảo nhân quyền, nên điều này sẽ gây sức ép ngày một lớn hơn với Bình Nhưỡng. Mặt khác, một số tổ chức nhân quyền bày tỏ lo ngại rằng việc Chính phủ Hàn Quốc tích cực theo đuổi hợp tác liên Triều có thể làm tình hình nhân quyền tại miền Bắc trở nên xấu hơn.