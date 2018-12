Doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến chi trả cổ tức cao kỷ lục trên 26 tỷ USD cho các cổ đông

Trong năm nay, quy mô cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) được dự báo đạt mức cao kỷ lục, lần đầu đạt trên 30.000 tỷ won (26,64 tỷ USD).





Xu hướng tăng chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức là khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phân chia cho các cổ đông. Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, cổ tức là một trong số các mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư. Tại Hàn Quốc, trong thời gian qua, các doanh nghiệp chủ yếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hơn là tiền mặt. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Việc quy mô cổ tức trong năm 2018 được dự báo vượt trên 30.000 tỷ won (26,64 tỷ USD) chủ yếu là nhờ xu hướng này.





Các doanh nghiệp tăng trả cổ tức bằng tiền mặt có nguyên nhân chính là bởi việc Hàn Quốc triển khai áp dụng bộ luật quản trị “Stewardship Code” tương tự như của Anh. “Stewardship Code” đưa ra hướng dẫn khuyến khích các tổ chức đầu tư lớn tham gia tích cực vào quyết định của doanh nghiệp, thực đúng vai trò cổ đông, báo cáo minh bạch về kết quả kinh doanh cho khách hàng hoặc người dân.





Hàn Quốc bắt đầu áp dụng bộ luật quản trị “Stewardship Code” vào năm 2016. Thông thường, nếu có lợi nhuận, các doanh nghiệp đều muốn tích lũy khoản lợi nhuận dư thừa hoặc tái đầu tư. Tuy nhiên, việc áp dụng bộ luật này sẽ phản ánh tích cực lập trường của các tổ chức đầu tư, vốn là những người theo đuổi lợi nhuận cao. Chính điều này dẫn tới xu hướng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đang tăng dần.





Tỷ lệ chia cổ tức vẫn ở mức thấp

Mặc dù doanh nghiệp có chiều hướng tăng chi trả cổ tức bằng tiền mặt, nhưng tỷ lệ chia cổ tức (Propensity to Dividend) của các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ chia cổ tức là chỉ số cho thấy tỷ lệ cổ tức được trả bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong kỳ. Trong năm nay, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch KOSPI là 19,4%, cao hơn một chút so với năm ngoái là 18,6%. Tỷ lệ này từng vượt ngưỡng 20% từ năm 2014 tới năm 2016. Tỷ lệ chia cổ tức bình quân trong giai đoạn 2001-2017 là 16,7%. Hàn Quốc xếp trong nhóm thấp nhất về tỷ lệ chia cổ tức nếu so sánh với các nước lớn trên thế giới. Tỷ lệ chia cổ tức ở các doanh nghiệp châu Âu là trên 60%, ở Mỹ là 47%, Nhật Bản cũng là trên 32%.





Ngoài ra, một số ý kiến chỉ ra rằng cổ tức của các doanh nghiệp đang thiên về một số ngành nghề nhất định, như của hãng điện tử Samsung. Giới chuyên gia cho rằng chính tỷ lệ chia cổ tức thấp và sự chênh lệch này đã làm kìm hãm thị trường chứng khoán Hàn Quốc