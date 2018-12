Ca sĩ / Nhóm nhạc : TWICE (트와이스)

Tên album / Đĩa đơn : The year of "YES"

Ngày phát hành : 12/12/2018





Ca khúc

01. 올해 제일 잘한 일 (Điều tốt nhất mà em đã làm trong năm nay)

02. Be as ONE (Phiên bản tiếng Hàn)

03. YES or YES

04. SAY YOU LOVE ME

05. LALALA

06. YOUNG & WILD

07. SUNSET

08. AFTER MOON

09. BDZ (Phiên bản tiếng Hàn)





Giới thiệu

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến và các nhóm nhạc thần tượng Kpop cũng đã và đang rục rịch phát hành sản phẩm mới nhất của mình trên các trang nghe nhạc trực tuyến, nhằm “chiêu đãi” các fan hâm mộ những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn trong đêm an lành.





Trong “quân đoàn” trở lại vào tháng 12 năm 2018, không thể không nhắc đến màn comeback bất ngờ của các cô gái nhỏ nhà JYP, Twice với album mini thứ ba trong năm nay mang tên “The year of "YES"”, được chính thức công bố trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 12/12 vừa qua.





Đây là một sản phẩm đặc biệt, gồm có 9 ca khúc, trong đó có đến 7 ca khúc thuộc album “YES or YES” được Twice phát hành vào ngày 5/11 trước đó, cùng với hai ca khúc mới toanh là “올해 제일 잘한 일” (Điều tốt nhất mà em đã làm trong năm nay)” và “Be as ONE” được Twice thể hiện lại theo phiên bản tiếng Hàn.





Nếu như hai ca khúc Giáng sinh năm 2017 là “Heart Shaker” và “Merry & Happy” đều mang đậm phong cách nhạc của ông trùm JYP Park Jin-young, thì ca khúc Giáng sinh năm 2018 mang tên “올해 제일 잘한 일” (Điều tốt nhất mà em đã làm trong năm nay)” lại được chắp bút bởi Quán quân Kpop Star mùa thứ nhất Park Ji-min, đàn chị cùng nhà với Twice.





Khác với những ca khúc Dance Pop sôi động và bắt tai như trước đây, “올해 제일 잘한 일” (Điều tốt nhất mà em đã làm trong năm nay)” lôi cuốn người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên đậm chất Alternative R&B nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cá tính, qua đó góp phần làm nổi bật chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của 9 cô gái Twice, khi thay lời cô gái đang yêu trong bài hát, chia sẻ về những điều tuyệt vời nhất mà bản thân đã làm trong suốt một năm sắp qua.