Khách quốc tế đến sân bay Gimhae vượt 10 triệu người

Khách quốc tế ở sân bay Gimhae đạt hơn 10 triệu người

Lượng khách chuyến quốc tế tại sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan đã vượt ngưỡng 10 triệu người, cho thấy đã đến lúc cần phải xây dựng một sân bay cửa ngõ, khai thác cả tuyến quốc nội và quốc tế mới ở khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc. Theo tính toán ban đầu của Chính phủ, phải đến năm 2025 thì lượng khách chuyến quốc tế ở sân bay Gimhae mới đạt được 10 triệu người. Do đó, trước thời điểm này cần phải xây dựng một sân bay mới, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân ở khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc. Dự án xây dựng sân bay mới ở khu vực Đông Nam là vấn đề gây tranh cãi không ngừng trong suốt nhiều năm nay. Dự luận hiện đang hết sức quan tâm đến việc vấn đề tranh cãi này sẽ có tiến triển thế nào vào thời điểm đầu năm mới.





Nguyên nhân

Lý do khiến lượng khách chuyến quốc tế ở sân bay Gimhae tăng đột biến được cho là do vị trí địa lý và sự ra đời của hãng hàng không Air Busan. Đầu tiên, sân bay Gimhae nằm ở khu vực phía đông Nam của lãnh thổ Hàn Quốc. Có thể nói, sân bay Gimhae gần như nằm đối xứng với sân bay quốc tế Incheon ở khu vực phía Tây Bắc của Hàn Quốc. Hiện tại, sân bay quốc tế Incheon đang phục vụ khoảng 80% lượng khách đi chuyến quốc tế. Lý do là bởi sân bay Incheon nằm ở nơi tập trung đông dân cư nhất là thủ đô Seoul. Song điều này cũng có nghĩa là người dân ở khu vực phía miền Nam như vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang) sẽ gặp nhiều bất tiện trong việc di chuyển ra nước ngoài.

Thêm vào đó, năm 2008, hãng hàng không Air Busan được thành lập, khiến người dân ở khu vực phía miền Nam lựa chọn đi chuyến quốc tế ở sân bay Gimhae tăng cao. Trên thực tế, sau khi hãng Air Busan ra mắt, tỷ lệ khách sử dụng chuyến quốc tế ở sân bay Gimhae tăng đáng kể, mức tăng bình quân 13% mỗi năm. Tính đến cuối tháng 11 năm nay, lượng khách chuyến quốc tế ở Hàn Quốc đạt 78,93 triệu lượt khách, trong đó sân bay quốc tế Incheon chiếm 78,3%, sân bay Gimhae đạt 11,4%, sân bay Gimpo là 5% và sân bay Jeju là 2,2%.





Tranh cãi về việc xây dựng sân bay mới ở phía Đông Nam

Kế hoạch xây dựng sân bay cửa ngõ ở khu vực phía Đông Nam là một sân bay quốc tế lớn ở khu vực Đông Nam Hàn Quốc, quy mô tương đương sân bay quốc tế Incheon. Kế hoạch này nhằm giúp giảm tải cho sân bay quốc tế Incheon, đồng thời đáp ứng nhu đi lại bằng đường hàng không của người dân ở khu vực phía miền Nam. Kế hoạch mới sau khi được đề xuất đã vấp phải sự tranh cãi gay gắt giữa các khu vực địa phương, để cạnh tranh vị trí ứng cử viên cung cấp mặt bằng xây dựng. Cuối cùng, kế hoạch này tạm thời được chuyển thành kế hoạch xây dựng sân bay mới Gimhae, tức mở rộng sân bay Gimhae hiện tại.





Dự án xây dựng sân bay Gimhae là kế hoạch mở rộng diện tích sân bay hiện có từ 6,51 km2 như hiện tại lên 9,51 km2, cho đến năm 2026. Trong đó bao gồm kế hoạch xây dựng thêm một đường băng, nhà ga, và 55 chỗ đậu máy bay. Tuy nhiên, gần đây chính quyền thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang đều bày tỏ lập trường phản đối, thu hút sự chú ý của dư luận. Trong bối cảnh yêu cầu phải xây dựng sân bay mới đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, những tranh cãi xung quanh vấn đề này lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại.