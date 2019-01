Lâu đài SKY (SKY Castle)

Tên tiếng Hàn: SKY 캐슬

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Yeom Jeong-ah, Lee Tae-ran, Yoon Se-ah, Oh Na-ra

Đạo diễn: Jo Hyeon-taek

Kịch bản: Yoo Hyeon-mi

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 23/11/2018

Số tập: 10

Thời lượng mỗi tập: 70 phút

Giới thiệu:

“Lâu đài SKY” là câu chuyện xoay quanh 4 cặp vợ chồng giàu có sống cùng nhau trong một tòa nhà xa hoa ở vùng ngoại ô. Trong khi các quý ông đều có địa vị xã hội cao như bác sĩ hay luật sư, thì các quý bà cũng là những người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội. Mong ước của các quý phu nhân này chính là giúp cho sự nghiệp của chồng thăng tiến và nuôi dưỡng con cái theo phong cách “quý tộc”, đồng thời giúp chúng vào được những trường đại học hàng đầu.

Han Seo-jin (Yeom Jeong-ah)

Han Seo-jin (Yeom Jeong-ah) chính là đại diện cho những người phụ nữ mạnh mẽ, vượt qua nghèo khó, để vươn đến cuộc sống thượng lưu mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, cũng vì tính cách quá mạnh mẽ và thích kiểm soát của mình, Seo-jin luôn cố gắng thúc ép con cái phải học theo con đường mà cô đã định hướng.

Kang Joon-sang (Jung Joon-ho)

Kang Joon-sang (Jung Joon-ho) là chồng của Han Seo-jin (Yeom Jeong-ah), đồng thời cũng là giáo sư Ngoại khoa Chỉnh hình Bệnh viện Đại học Joonam. Ngoài việc sở hữu nhiều tấm bằng danh giá, cùng khối tài sản giàu sụ, Kang Joon-sang còn là con trai độc nhất trong một gia đình danh gia vọng tộc. Do đó, ngay từ nhỏ, anh ta đã tự hình thành cho bản thân bản tính kiêu căng, tự mãn. Cuộc đời của anh ta chỉ có duy nhất một mục tiêu là trở thành người nắm quyền lực trong giới Y khoa. Tuy nhiên, trên con đường tiến thân đó, Kang Joon-sang đã gặp phải một trở ngại khó khăn nhất đến từ là Hwang Chi-young (Choi Won-young).

Lee Soo-im (Lee Tae-ran)

Có xuất thân tương tự như Han Seo-jin (Yeom Jeong-ah), Lee Soo-im (Lee Tae-ran) cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ và quật cường trong cuộc sống. Tuy nhiên, khác với tính cách thích điều khiển và áp đặt người khác của Han Seo-jin, nữ tác giả truyện tranh Lee Soo-im lại rất tôn trọng ý kiến và sở thích của con cái. Cũng chính bởi vì thế mà cô thường xuyên bị các phu nhân khác ở SKY Castle cô lập. Nhưng cũng không sao cả, vì cô vẫn sẽ làm những điều tốt nhất cho chồng con của mình.

Hwang Chi-young (Choi Won-young)

Hwang Chi-young (Choi Won-young) là chồng của Lee Soo-im (Lee Tae-ran), đồng thời cũng là giáo sư Ngoại khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học Joonam. Mồ côi cha mẹ từ năm 12 tuổi, thế nên trong suốt tuổi thơ của mình, Hwang Chi-young đã làm không biết bao nhiêu việc để kiếm sống, từ phụ việc ở tiệm cắt tóc, đưa báo, cho đến chân chạy việc lặt vặt. Sau đó, may mắn được Viện trưởng Viện trẻ em mồ côi (cũng chính là cha ruột của Lee Soo-im) nuôi dưỡng, Hwang Chi-young đã ăn học thành tài và trở thành một bác sĩ tài giỏi. Song lúc này, vận đen vẫn đeo bám số phận của Chi-young, khi cướp đi người vợ xinh đẹp mà anh hết mực yêu thương. Có nằm mơ, anh cũng không ngờ rằng vợ anh mắc phải ung thư buồng trứng giai đoạn cuối. Quá mệt mỏi về cuộc sống, anh đã từ chức ở bệnh viện và đưa con trai Woo-ju đi “trốn” trong suốt một tuần lễ. Sau đó, tình cờ thế nào, anh gặp lại cô bé Soo-im (con gái của Viện trưởng), cùng lớn lên với anh ở viện mồ côi năm xưa. Tình yêu trong anh lại một lần nữa trỗi dậy, khiến anh quyết định tiến đến hôn nhân với cô bạn thuở nhỏ, đồng thời cũng cật lực làm việc để chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình.

No Seung-hye (Yoon Se-ah)

No Seung-hye (Yoon Se-ah) hiện đã hoàn thành khóa Course của hệ Tiến sĩ và đang trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một “con ngoan trò giỏi”, không bao giờ làm trái sự sắp đặt của người cha hà khắc, từ việc học hành, cho đến việc kết hôn. Tuy nhiên, không ai biết được rằng cô chán ghét cuộc sống của bản thân mình đến nhường nào. Cô thèm muốn một cuộc sống tự do, tự ý làm những gì mình thích và không phải bận tâm đến cái nhìn của bất cứ ai.

Cha Min-hyuk (Kim Byung-chul)

Cha Min-hyuk (Kim Byung-chul) là chồng của No Seung-hye (Yoon Se-ah), đồng thời cũng là giáo sư trường Luật, trực thuộc trường Đại học Joonam. Trái ngược với người vợ đơn giản của mình, người đàn ông này lại có dã tâm rất lớn. Anh ta thậm chí có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục tiêu của mình.

Jin Jin-hee (Oh Na-ra)

Khác với những phu nhân khác tại SKY Castle, Jin Jin-hee (Oh Na-ra) không học cao hiểu rộng, cũng không xuất thân từ gia đình quyền quý. Cô gặp người chồng hiện tại thông qua một công ty môi giới, và may mắn trở thành phu nhân bác sĩ, được sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa. Jin Jin-hee thật sự cũng rất biết làm đẹp cho bản thân. Hình mẫu người phụ nữ lý tưởng mà cô luôn hướng đến chính là Han Seo-jin (Yeom Jeong-ah).

Woo Yang-woo (Jo Jae-yoon)

Woo Yang-woo (Jo Jae-yoon) là chồng của Jin Jin-hee (Oh Na-ra), đồng thời cũng là giáo sư Ngoại khoa Chỉnh hình Bệnh viện Đại học Joonam. Sinh sau đẻ muộn trong một gia đình có đến 4 chị gái, nên Woo Yang-woo luôn được người cha già yêu thương hết mực. May mắn thay, anh học cũng rất giỏi và nhanh chóng tìm được một vị trí cho mình trong giới Y khoa. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Woo Yang-woo lúc nào cũng thấy bất mãn và áp lực về cuộc sống của mình.