Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc cán mốc 600 tỷ USD 

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2018 đã đạt thành tích cao kỷ lục, trở thành nước thứ 7 thế giới có tổng giá trị xuất khẩu vượt hơn 600 tỷ USD/năm. Đây là thành tích mà Hàn Quốc đạt được sau Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Pháp. Theo đó, Hàn Quốc tiếp tục giữ được vị trí thứ 6 thế giới về xuất khẩu trong hai năm liên tiếp. Ngoài ra, tỷ trọng thương mại thế giới của Hàn Quốc cũng đạt con số cao kỷ lục là 3,1%.





Danh mục sản phẩm và khu vực xuất khẩu

Xét theo từng danh mục sản phẩm, trong số 13 mặt hàng xuất khẩu hàng đầu, xuất khẩu của 6 mặt hàng đã đạt tăng trưởng. Tỷ lệ tăng của sản phẩm dầu mỏ là 33,5%, chíp bán dẫn là 29,4%, máy tính là 17,3%, hóa dầu là 12%, máy móc là 10,2% và may mặc là 2,5%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của chíp bán dẫn đạt 126,7 tỷ USD, là mặt hàng đơn lẻ đầu tiên trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu cán mốc 100 tỷ USD/năm. Xuất khẩu máy móc thông thường và sản phẩm hóa dầu cũng lần đầu đạt 50 tỷ USD/năm. Xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng có triển vọng như mỹ phẩm, dược phẩm và may mặc cũng tăng 3,2%. Kết quả này có được là nhờ kinh tế toàn cầu hồi phục, và sự lan rộng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Mặt khác, xuất khẩu các mặt hàng như tàu thuyền, thiết bị viễn thông không dây, đồ điện gia dụng, màn hình LCD, xe hơi, thép và phụ tùng xe ô tô đều giảm. Đặc biệt, xuất khẩu tàu giảm 49,6% so với năm trước. Nguyên nhân là do tình hình bán hàng trì trệ và xu thế chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan rộng trên thế giới.

Xuất khẩu sang hầu hết các khu vực đều tăng, ngoại trừ khu vực Trung Đông và Trung-Nam Mỹ. Đặc biệt, xuất khẩu sang các khu vực như Cộng đồng các quốc gia độc lập tăng 17,7%, Trung Quốc và Nhật Bản đồng loạt tăng 14,2%, cho thấy xu thế tăng ở mốc hai chữ số. Xuất khẩu sang thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, các nước trong chính sách phương Nam mới ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Ấn Độ đều đạt mức tăng cao kỷ lục.





Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư

Cán cân thương mại của Hàn Quốc trong năm 2018 đạt 70,5 tỷ USD, thặng dư 10 năm liên tiếp. Cán cân thương mại trong tháng 12 là 4,6 tỷ USD, thặng dư ở tháng 83 liên tiếp. Tuy nhiên, triển vọng trong năm 2019 không mấy sáng sủa. Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) dự đoán xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ tiếp tục xu thế tăng trong quý I năm 2019, song tốc độ tăng trưởng đang chững lại, đặc biệt là lo ngại xuất khẩu chíp bán dẫn sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Nguyên do là bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài, kèm theo những yếu tố bất an từ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.