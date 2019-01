Hàn Quốc siết chặt quy định đảm bảo an toàn lao động

Luật An toàn sức khỏe trong ngành công nghiệp sửa đổi được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong cuộc họp toàn thể vào ngày 27/12. Luật này còn được gọi là Luật Kim Yong-gyun lấy theo tên của một nhân viên làm việc bán thời gian Kim Yong-gyun, thiệt mạng trong khi làm việc ở nơi không được đảm bảo an toàn.





Nội dung Luật Kim Yong-gyun

Dự luật sửa đổi có nội dung chính là gia tăng trách nhiệm của chủ thầu chính để tránh tình trạng đẩy các công việc nguy hiểm cho nhà thầu phụ hay doanh nghiệp thuê ngoài. Đầu tiên, luật quy định mở rộng thêm nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà thầu chính về đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động chỉ ở một số khu vực được quy định là “nguy hiểm” trước đây, ra toàn bộ các khu vực làm việc. Nói cách khác, khu vực làm việc có thể gây nguy hiểm đối với các nhà thầu phụ cũng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, kiểm soát của các nhà thầu chính. Ngoài ra, luật cũng cấm các hợp đồng thầu nội bộ đối với các công việc nguy hiểm. Bên cạnh đó, luật cũng tăng mức xử phạt đối với các nhà thầu chính vi phạm quy định về an toàn sức khỏe người lao động. Tăng mức xử phạt từ “dưới 1 năm tù hoặc phạt tiền dưới 10 triệu won (gần 9.000 USD)” lên “dưới 3 năm tù hoặc phạt tiền dưới 30 triệu won (gần 27.000 USD)”. Đối với trường hợp người lao động tử vong, chủ doanh nghiệp sẽ bị xử phạt dưới 7 năm tù, hoặc phạt tiền dưới 100 triệu won (gần 90.000 USD).





Vụ tai nạn của Kim Yong-gyun

Kim Yong-gyun, 24 tuổi, là một nhân viên làm việc bán thời gian cho nhà thầu phụ của nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá Taean (tỉnh Nam Chungcheong). Vào rạng sáng ngày 11/12 vừa qua, anh bị phát hiện đã tử vong do mắc kẹt trên băng chuyền vận chuyển than đá tại nơi làm việc. Theo quy định, hai người một đội sẽ làm cùng trong ca làm việc đêm, song khi đó, chỉ có một mình nạn nhân Kim Yong-gyun làm việc.

Vụ tai nạn đã dấy lên làn sóng tranh cãi về vấn đề các nhà thầu chính thường giao các công việc nguy hiểm cho các nhà thầu phụ. Các doanh nghiệp lớn lấy lý do tiết kiệm chi phí và tái cơ cấu, thường đẩy các việc nguy hiểm và khó khăn cho các nhà thầu phụ. Các nhà thầu phụ phải đưa ra giá thành thấp nhất thì mới có thể trúng thầu. Để đáp ứng chi phí thấp này, các nhà thầu phụ phải tuyển những lao động làm việc ngắn hạn và bỏ qua vấn đề an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Theo đó, dù có tai nạn xảy ra như trường hợp của chàng trai trẻ Kim Yong-gyun đi chăng nữa, thì các nhà thầu chính cũng đùn đẩy trách nhiệm do nạn nhân không phải là nhân viên của họ.

Luật Kim Yong-gyun được lập ra nhằm mục đích cải thiện tình trạng tiêu cực như trên. Mặc dù vậy, luật này vẫn còn nhiều điểm thiếu sót trong quy định phạm vi cấm giao thầu quá hẹp. Điển hình như công việc mà Kim Yong-gyun đã làm là không thuộc đối tượng bị cấm thầu theo luật mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dù có luật đi chăng nữa, thì Chính phủ vẫn cần phải giải quyết vấn đề lao động bán thời gian một cách triệt để.