Những màn trở lại và ra mắt trong tháng 1/2019

© Label JS / SM Entertainment / PLAN A ENT

Làng nhạc K-pop đang khởi động cho năm mới một cách đầy hứng khởi với rất nhiều màn comeback, debut và phát hành mới trong tháng 1/2019. Hãy cùng liệt kê những sự kiện sôi động sắp diễn ra trong tháng này:





Ngày 1/1

Nam ca sĩ Shaun phát hành mini album mới vào ngày 1/1. Đây sẽ là album đầu tiên của Shaun sau 6 tháng kể từ album “Take”. Mini album này sẽ bao gồm ca khúc “Way Back Home” đình đám, đã vướng phải những lùm xùm xoay quanh thứ tự trên bảng xếp hạng kỹ thuật số trong năm vừa qua.





Ngày 2/1

Thành viên Rye-wook của nhóm nhạc nam Super Junior cho ra mắt mini album mới với tựa đề “Drunk on Love” vào ngày 2/1, sau khi hoãn ngày phát hành dự kiến vì lý do mắc chứng cúm H1N1 (Influenza A). Trước đó, nam ca sĩ đã cho phát hành sớm ca khúc “One and Only” để dành tặng các fan hâm mộ.





Cùng ngày, nữ ca sĩ Chung-ha sẽ có màn comeback với đĩa đơn thứ hai có tên “Already Midnight”.





Nhóm nhạc nam N.Flying cũng cho ra mắt single thứ hai của dự án “Fly High Project” mang tên “Rooftop” cùng ngày. Đây là lần phát hành đầu tiên của N.Flying với tư cách nhóm nhạc bốn thành viên, sau khi Kwan Kwang-jin rời nhóm.





Ngày 4/1

Thành viên Luna của nhóm nhạc nữ f(x) phát hành đĩa đơn kỹ thuật số solo mới với tựa đề “Even So” vào ngày 4/1.





Cùng ngày, nhóm nhạc nam mới M.O.N.T thuộc công ty quản lý FM Entertainment sẽ có màn ra mắt với ca khúc “Will You Be My Girlfriend?”





Ngày 7/1

Nhóm nhạc nữ Apink sẽ có màn trở lại ngày 7/1 với mini album thứ tám “Percent”. Ca khúc chủ đề mới được viết bởi bộ đôi sản xuất âm nhạc Black Eyed Pilseung và Jun Goon, những người đứng sau bản hit năm 2018 của Apink “I’m So Sick”.





Album mới của iKON “New Kids Repackage: The New Kids” bao gồm ca khúc chủ đề “I’m OK” cũng sẽ được phát hành cùng ngày.





Nhóm nhạc nam KNK có màn comeback vốn được mong đợi từ lâu vào ngày 7/1 với đĩa đơn “Lonely Night.” Đây sẽ là lần phát hành được quảng bá đầu tiên của nhóm sau một năm rưỡi, cũng như sản phẩm đầu tiên sau khi nhóm rời công ty quản lý YNB Entertainment, với sự ra đi của thành viên Youjin và bổ sung Lee Dong Won vào nhóm.





Ngày 9/1

Hai nhóm nhạc nam sẽ có màn ra mắt trong ngày 9/1:





Công ty quản lý Jellyfish Entertainment sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam mới của mình VERIVERY ngày 9/1. Công ty này cũng đang quản lý nhóm nhạc nam VIXX cùng các cô gái của gugudan.





Trong khi đó, nhóm nhạc nam ONEUS của công ty RBW Entertainment cũng có màn debut cùng ngày với album đầu tay. Các nghệ sĩ khác trực thuộc quản lý của RBW Entertainment gồm có nhóm nhạc nữ MAMAMOO cùng các chàng trai của hai nhóm VROMANCE và ONEWE.





Ngày 14/1

Nhóm nhạc nữ GFRIEND sẽ trở lại vào ngày 14/1 cùng album thứ hai có tựa đề “Time for Us”, với ca khúc chủ đề “Sunrise” được sáng tác bởi các nhà sản xuất phía sau bài hát của nhóm phát hành tháng 4/2018 “Time for the Moon Night”.





Ngày 16/1

Nhóm nhạc nam ASTRO có màn comeback ngày 16/1 với album hoàn chỉnh đầu tay mang tên “All Light”.