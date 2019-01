Dịch cúm A càn quét thành viên của các nhóm nhạc thần tượng.

© YONHAP News

Những ngày cuối năm 2018 thì người hâm mộ Kpop liên tục đón nhận tin tức một loạt các thần tượng phải dừng các hoạt động vì dịch cúm A. Dù vốn nổi tiếng với sức khỏe tốt nhưng những thần tượng này cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của dịch Cúm A đang bùng phát ở Hàn Quốc.





Trong các thần tượng thì gần đây nhất là thành viên Soyeon của nhóm nhạc nữ Laboum cũng đã phải dừng hoạt động vì nhiễm cúm A. Dù đang trong đợt quảng bá cho single mới nhất của nhóm “I’m Your” ra mắt vào ngày 5 tháng 12 nhưng ngày 20/12 thì công thi đại diện của Laboum là Global H Media đã chia sẻ trên fan cafe của nhóm về việc Soyeon sẽ dừng một thời gian sau khi bị nhiễm cúm. Công ty đại diện cho biết là Soyeon đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra sau khi sốt hơn 40 độ và lạnh. Sau kết quả kiểm tra thì cô đã được xác nhận bị nhiễm cúm A và phải nghỉ ngơi cho đến khi sức khỏe hoàn toàn bình phục lại. Đây chính là lý do mà Soyeon vắng mặt trong lần biểu diễn của Laboum trong chương trình đặc biệt dành cho Giáng sinh của “Music Bank” phát sóng vào ngày 21/12.





Trước đó thì trong hai ngày liên tiếp là 18/12 và 19/12 công ty quản lý của The Boyz cũng đã lên tiếng xác nhận Kevin và Q bị cúm A nên đã không tham gia được cùng các thành viên khác khi nhận giải tại lễ trao giải Âm nhạc đại chúng Hàn Quốc (KPMA) 2018 diễn ra vào ngày 20/12. Tại KPMA 2018, The Boyz một lần nữa dành được danh hiệu dành cho nhóm nhạc nam tân binh của năm sau khi dành được giải thưởng này tại Giải thưởng nghệ sĩ châu Á (AAA) 2018 và Giải thưởng âm nhạc Melon (MMA) 2018. Ngoài ra thì The Boyz cũng đã dừng các kế hoạch ký tặng người hâm mộ của nhóm cũng như các thành viên khác cũng đã được kiểm tra sức khỏe để phòng ngừa.





Trong tháng 11, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Hàn Quốc cũng đã cảnh báo người dân về việc ảnh hưởng của cúm A, và số lượng bệnh nhân cũng đã tăng hơn gấp 4 lần. Ryeowook của Super Junior và Bomin của nhóm nhạc Golden Child chính là những người khởi đầu cho các idol bị nhiễm cúm A.





Phải nhanh chóng trở về Hàn Quốc khi đang hoàn thành các hoạt động cùng với nhóm ở nước ngoài thì Ryeowook cũng đã nhập viện để kiểm tra sau khi bị sốt cao và đau vào ngày 10 tháng 12. Anh đã được xác nhận là bị cúm A và phải dừng showcase cá nhân của mình vào ngày 11 tháng 12. Việc bị cúm này cũng ảnh hưởng không nhỏ cho quá trình chuẩn bị ra mắt album solo và quá trình quảng bá ca khúc mới ra mắt của anh vào cuối tháng 11 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ryeowook cũng đã hoãn tất cả các hoạt động của mình cho đến tháng 1 năm 2019 để có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn.

Nếu giọng ca chính của Super Junior là thần tượng mở màn thì thành viên Bomin của nhóm nhạc nam Golden Child chính là thần tượng thứ 2 phải nhập viện điều trị vì cúm A. Ngày 13/12, Woollim Entertainment, là công ty quản lý của nhóm nhạc Golden Child đã thông báo chính thức về việc hoạt hoạt động ký tặng của nhóm trên fan cafe của nhóm cho người hâm mộ. Dự kiến thì Golden Child sẽ có liên tiếp 3 sự kiện ký tặng người hâm mộ vào 3 ngày liên tiếp là 14,15 và 16 tháng 12 nhưng tất cả các sự kiện sẽ được tạm hoãn vì sức khỏe của thành viên Bomin. Bomin đã được xác nhận bị cúm A và phải được cách ly và buộc phải dừng tất cả các hoạt động để nghỉ ngơi và chữa trị.





Ngày 2 tháng 1 vừa qua, sau thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn và giữ lời hứa của mình thì Ryeowook cũng đã chính thức trở lại đường đua Kpop với album mini thứ 2 có tên là “너에게 취해 - Drunk on love”(Say tình) với bài hát chủ đề là “너에게” (Gửi đến em). Và kèm với đó vẫn là một showcase ra mắt album với sự xuất hiện đặc biệt của Eunhyuk với vai trò MC. Ngày 28 tháng 12 vừa rồi thì ngoài việc Woolim thông báo xác nhận là Bomin đã hoàn toàn bình phục thì cùng với đó là một tin buồn lại đến với người hâm mộ của Golden Child là thành viên Hong Joo-chan lại phải dừng các hoạt động cho việc phẫu thuật đầu gối của mình khiến cho các hoạt động của Golden Child vẫn tiếp tục được đóng băng. Ngoài ra thì thành viên Soyeon của Laboum cũng đã bình phục và trở lại với sự kếp hợp cùng rapper Dindin trong ca khác nhạc phim của bộ phim truyền trình “복수가 돌아왔다” (Boksoo trở lại) vừa được phát hành trong ngày đầu năm mới 2019.