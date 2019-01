Khóc (Luna)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Luna

Tên album / Đĩa đơn : 운다고 (Khóc)

Ngày phát hành : 04/01/2019





Ca khúc

01. 운다고 (Even So) (Khóc)

02. Do you love me

03. 안녕 이대로 안녕 (BYE BYE) (Cứ thế tạm biệt)





Giới thiệu

Luna, một mảnh ghép không thể thiếu của nhóm F(x), đã trở lại đường đua K-pop vào ngày 4 tháng 1 vừa qua với đĩa đơn “운다고” (Khóc), tên tiếng Anh “Even So”.





Ngày 3 tháng 1 vừa qua, Luna đã có có buổi V-Line với người hâm mộ về sản phẩm mới và kế hoạch trong năm 2019. Ngay ngày hôm sau, ngày 4 tháng 1, đĩa đơn được tung lên kệ, gồm ba ca khúc “cây nhà lá vườn” do chính cô nàng sáng tác.





Hai ca khúc B-Side bao gồm “Do you love me”, có sự góp giọng của anh chàng George. Và tiếp theo là “안녕 이대로 안녕” (Cứ thế tạm biệt) - ca khúc acoustic nhẹ nhàng, gây ấn tượng với giai điệu bossa nova, một thể loại nhạc của Bra-xin.





Ca khúc chủ đề cùng tên với đĩa đơn được Luna viết dựa theo nhật ký hàng ngày của cô, chứa đựng thông điệp động viên người nghe về những điều mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày. Ca khúc R&B này mang giai điệu vừa phải, kết hợp với âm thanh của tiếng synth, đàn guitar và bass. Giọng ca tài năng nhà SM chia sẻ cô cảm thấy rất hạnh phúc khi sáng tác bài hát này và ca khúc chứa đựng chính tâm tình của cô nàng, không hề có chút tô vẽ thêm.