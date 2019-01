Tổng thống quyết tâm vực dậy sức sống nền kinh tế năm 2019

ⓒYONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 2/1 đã mời hơn 300 nhân sự trong giới kinh tế, từ lãnh đạo 4 tập đoàn lớn cho tới đại diện giới tiểu thương, tham dự buổi tiệc chào năm mới tại trụ sở Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ). Đây là lần đầu tiên buổi tiệc chào năm mới không diễn ra tại Phủ Tổng thống, mà là tại trụ sở của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp thêm động lực tăng trưởng kinh tế, tạo ra sự đoàn kết cùng phát triển giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Buổi tiệc chào năm mới

Buổi tiệc chào năm mới 2019 được tổ chức với chủ đề “Đại Hàn Dân Quốc hòa bình và an toàn, nơi mọi người dân đều có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chủ đề mang ý nghĩa cầu chúc cho nền kinh tế Hàn Quốc, sự an toàn của người dân, hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc và toàn thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đạt được những thành quả rõ nét trong năm nay. Đồng thời, Tổng thống khẳng định sẽ biến năm 2019 trở thành năm đầu tiên trên con đường đưa Hàn Quốc trở thành một xã hội nơi mọi người dân đều được hưởng cuộc sống tốt đẹp, bình đẳng. Đặc biệt, Tổng thống cam kết sẽ dốc sức xây dựng một môi trường thuận lợi, giúp các doanh nghiệp có thể tích cực đầu tư hơn nữa. Ông Moon nhấn mạnh phát triển kinh tế hay tạo việc làm đều bắt nguồn từ sự đầu tư của doanh nghiệp. Tham dự buổi tiệc chào năm mới có lãnh đạo 4 tập đoàn lớn là Samsung, Hyundai, SK và LG, cùng lãnh đạo các tổ chức kinh tế, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án tối cao, Chủ tịch các đảng, Tỉnh trưởng, Thị trưởng các tỉnh, thành, Giám đốc các Sở Giáo dục, đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống. Ngoài ra, đại diện các tổ chức doanh nghiệp mạo hiểm, đại diện các giới trong xã hội, cũng được mời tham dự.

Ý nghĩa

Điểm đáng chú ý nhất trong buổi tiệc chào năm mới năm 2019 là việc Chính phủ nhấn mạnh về sự trao đổi với doanh nghiệp. Địa điểm được lựa chọn tổ chức sự kiện là trụ sở Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Lãnh đạo 4 tập đoàn tài phiệt đều có mặt. Tổng thống Moon Jae-in đã nêu bật vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Điều này cho thấy Tổng thống nhận định tình hình nền kinh tế quốc dân thời gian gần đây đang bị đình trệ nghiêm trọng. Dù cho Chính phủ đương nhiệm có đạt được nhiều thành quả về ngoại giao, an ninh trong năm 2018, như bước tiến lớn trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, nhưng nếu đời sống người dân ngày càng trở nên khó khăn, thì mọi thành quả này đều mất đi ý nghĩa. Tổng thống Moon nhấn mạnh về vai trò của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện quyết tâm hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, nhằm dập tắt những ý kiến lo ngại rằng hoạt động của doanh nghiệp có thể bị co hẹp do đường lối “loại trừ gốc rễ tiêu cực” của Chính phủ đương nhiệm. Qua đây, Tổng thống cũng khẳng định quyết tâm vực dậy sức sống cho các doanh nghiệp bằng cách tích cực sửa đổi quy chế.

Chính phủ thay đổi chính sách kinh tế?

Mặt một, Tổng thống Moon Jae-in cũng nêu rõ, Chính phủ không hề thay đổi chính sách kinh tế. Ông Moon nhấn mạnh việc thay đổi nền tảng kinh tế là con đường mà Hàn Quốc nhất định phải trải qua. Chính phủ sẽ kiên định đi theo các chính sách kinh tế hiện nay, cho tới khi nào người dân hoàn toàn đồng hành với Chính phủ. Mặc dù Tổng thống không đề cập tới chính sách “tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo”, một trong ba trục quan trọng trong phương hướng chính sách kinh tế của Chính phủ, nhưng khẳng định sẽ vẫn giữ nguyên đường lối hiện nay. Trong khi đó, Phủ Tổng thống giải thích rằng Chính phủ sẽ thực thi chính sách một cách linh hoạt, nhằm tạo ra những thành quả rõ nét cho người dân, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, nhưng sẽ vẫn giữ nguyên chính sách “tăng trưởng do thu nhập đóng vai trò chủ đạo”. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc Tổng thống nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, khích lệ hoạt động của doanh nghiệp, rõ ràng là một sự thay đổi lớn trong chính sách kinh tế của Chính phủ. Chính phủ đương nhiệm từ trước tới nay coi “việc làm” là bài toán hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia. Vậy nhưng, tình hình việc làm thậm chí lại đang xấu đi nghiêm trọng. Do đó, dư luận nhận định đường lối kinh tế trong năm cầm quyền thứ ba của Tổng thống Moon Jae-in sẽ là vực dậy sức sống cho các doanh nghiệp, tạo ra nhiều việc làm hơn nữa, xây dựng một xã hội nơi mọi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp.