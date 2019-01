Cho phép tư nhân biên soạn sách giáo khoa ở cấp tiểu học 

Mục đích

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cho phép tư nhân biên soạn sách giáo khoa của một số môn học cấp tiểu học vốn chỉ do Nhà nước độc quyền biên soạn. Kế hoạch này là nhằm hai mục đích chính. Đầu tiên là giúp đa dạng hóa sách giáo khoa. Bộ Giáo dục cho biết sách giáo khoa không còn là “kiến thức tuyệt đối” nữa. Tức, việc đưa những kiến thức tương tự nhau vào sách giáo khoa đã không còn phù hợp. Do đó, Bộ sẽ cho phép làm ra nhiều loại sách giáo khoa với tư duy đa dạng để giáo viên và học sinh có được quyền lựa chọn. Điều này sẽ làm giảm bớt sự thiên lệch về hệ tư tưởng. Mục đích thứ hai là mang đến sự tự do trong việc phát hành sách. Bộ Giáo dục giải thích việc chuyển sang cơ chế phát hành sách tự do được Nhà nước kiểm định là xuất phát từ nhận định cơ bản rằng Nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào quan điểm của các chuyên gia trong các lĩnh vực. Nếu cơ chế phát hành sách giáo khoa mới được áp dụng, các tổ chức, chuyên gia tư nhân có thể biên soạn sách giáo khoa dưới góc nhìn đa dạng hơn, mang lại sự cạnh tranh trên thị trường, giúp nâng cao chất lượng sách giáo khoa.





Các loại sách giáo khoa ở Hàn Quốc

Sách giáo khoa ở Hàn Quốc được phát hành dưới bốn hình thức là sách giáo khoa do Nhà nước biên soạn, sách giáo khoa được tư nhân biên soạn và thông qua kiểm định của Nhà nước, sách giáo khoa được Bộ Giáo dục công nhận và cuối cùng là sách giáo khoa biên soạn tự do. Sách giáo khoa do Nhà nước biên soạn là sách giáo khoa có nội dung do Nhà nước quyết định, thường là những sách giáo khoa cần sự đồng bộ, thống nhất trong khuôn khổ quốc gia, đồng thời bản quyền thuộc về Nhà nước. Sách giáo khoa biên soạn tự do là cơ chế cho phép nhà xuất bản hay người biên soạn có thể biên soạn sách giáo khoa tùy ý. Hàn Quốc vốn dĩ chỉ áp dụng sách giáo khoa do Nhà nước biên soạn và sách giáo khoa được Nhà nước kiểm duyệt hay Bộ giáo dục công nhận, chứ không cho phép sử dụng sách giáo khoa biên soạn tự do. Tuy nhiên, lần này một số trường phổ thông trung học đã công bố phương án áp dụng sách giáo khoa biên soạn tự do ở một số các môn học chuyên ngành.





Lo ngại

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại về kế hoạch trên của Bộ Giáo dục. Bởi việc chuyển đổi sang cơ chế mới vẫn chưa đảm bảo chắc chắn sẽ nâng cao được chất lượng sách giáo khoa ngay được. Hơn nữa, việc này không thể giảm bớt sự vênh lệch về ý thức hệ, mà có thể dẫn đến đưa những tranh cãi của người lớn vào trường học.