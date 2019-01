EDEN_STARDUST.08 (Eden)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Eden (이든)

Tên album / Đĩa đơn : EDEN_STARDUST.08

Ngày phát hành : 29/12/2018





Ca khúc

01. Happy New Year My Lover





Giới thiệu

Vào ngày 29/12 vừa qua, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất tài năng Eden đã cho tung lên kệ đĩa sản phẩm mới nhất của mình mang tên “EDEN_STARDUST.08”.





Tuy chỉ mới bắt đầu khoe giọng hát của mình trong năm 2017, nhưng Eden có lẽ đã không còn quá xa lạ với các fan hâm mộ Kpop, bởi anh chính là tác giả của những bản hit đình đám đã làm nên tên tuổi cho một số nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng hiện nay như BTOB và 여자친구 (Bạn gái).





Phong cách âm nhạc của Eden được đánh giá là rất độc đáo và sáng tạo, bởi nó có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc đại chúng của Hàn Quốc cùng giai điệu R&B đặc trưng của Âu – Mỹ. Điều này đã được thể hiện rõ nét trong sản phẩm thứ hai của nam ca sĩ trẻ.





Trong lần trở lại này, Eden chỉ khiêm tốn cho phát hành duy nhất một ca khúc mới mang tên “Happy New Year My Lover”. Với khả năng sáng tác và hòa âm điêu luyện của mình, bản tình ca lãng mạn này vẫn là sản phẩm do chính tay Eden tự tay chắp bút và sản xuất. Được phát hành ngay vào thời điểm gần kề năm mới 2019, do đó bài hát “Happy New Year My Lover” nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng người yêu nhạc. Với những giai điệu da diết của thể loại Ballad, kết hợp cùng một chút ngẫu hứng của dòng nhạc R&B đương đại, đồng thời lại được trình bày bởi giọng ca tràn đầy tình cảm của Eden, bài hát “Happy New Year My Lover” chính là món quà tinh thần thiết thực nhất để cộng đồng người yêu nhạc có thể thông qua đó gián tiếp thể hiện tình cảm của mình đến gia đình, bạn bè và người thân trong những ngày đầu năm mới.